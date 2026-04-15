Суд дозволив стягнення з кіпрської Versala €1,67 млн на користь Нікопольського заводу

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Суд підтримав арбітраж

Київський апеляційний суд задовольнив позов ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ) та підтримав рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП про стягнення з кіпрської компанії Versala Ltd €1,67 млн заборгованості за поставлений товар.

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2025 року НЗФ звернувся до суду з заявою про визнання та надання дозволу на виконання арбітражного рішення від 20 жовтня 2025 року.

6 квітня 2026 року суд розглянув справу у відкритому засіданні та задовольнив заяву підприємства, надавши дозвіл на примусове виконання рішення арбітражу. Загальна сума стягнення з урахуванням арбітражних витрат становить €1,67 млн.

Суд також ухвалив видати виконавчий лист. Рішення може бути оскаржене до Верховного Суду протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Про компанії

Компанія Versala Ltd зареєстрована 10 серпня 2006 року на Кіпрі (Лімассол) як товариство з обмеженою відповідальністю. Вона спеціалізується на торгівлі нафтою та нафтопродуктами, а також надає логістичні послуги, зокрема перевалку, фрахт і експедирування вантажів.

ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ) є найбільшим в Україні виробником силіко- та феромарганцю. За стабільної роботи підприємство щомісяця випускає близько 55–60 тис. тонн феросплавів.

Станом на четвертий квартал 2025 року, за даними НДУ, серед акціонерів компанії: Sofalon Investments Limited (15,503%), Dolemia Consulting Ltd. (15,7056%), Treelon Investments Limited (15,1013%), Rougella Properties Ltd. (9,6904%), Sonerio Holdings Ltd. (9,2158%) та Manjalom Limited (5,8824%) — усі компанії зареєстровані на Кіпрі.

Статутний капітал ПрАТ "НЗФ" становить 418,915 млн грн. Контроль над підприємством здійснюють групи EastOne та Приват, сформовані в Дніпрі; EastOne була створена у 2007 році після реструктуризації групи "Інтерпайп".