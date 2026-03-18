Суд США признал сокращение "Голоса Америки" незаконным и вернул работников

Федеральный суд Соединенных Штатов постановил, что сокращение Агентства США по глобальным медиа (USAGM), материнской компании "Голоса Америки", является незаконным. Суд обязал возобновить работу более 1000 сотрудников и возобновить международное вещание, которое в течение года почти полностью остановили.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на The Washington Post.

Во вторник окружной судья США Ройс Ламберт признал, что действия администрации Дональда Трампа по сокращению USAGM нарушают федеральное административное законодательство. Он решил вернуть штатных сотрудников на работу до 23 марта 2026 года и возобновить вещание международных служб, таких как "Голос Америки" и "Радио Свободная Азия", за исключением некоторых трансляций.

Ламберт подверг резкой критике "вопиющий и почти годовой отказ" правительства соблюдать законодательные требования Конгресса. Особое внимание он обратил на Кари Лейк, чиновницу Трампа, контролировавшую сокращение агентства. Судья заявил, что ее действия были "недобросовестным производством Hallmark" и признали их незаконными.

Решение принято по двум взаимосвязанным искам: один поданный директором "Голоса Америки" Майклом Абрамовицем, бывшим репортером "Вашингтон пост", другой - группой сотрудников агентства.

Истцы назвали решение "монументальным" и заявили, что оно позволит восстановить ущерб, причиненный агентству, вернуть его полномочия и восстановить доверие международной аудитории.

Напомним, 14 марта 2025 года Трамп подписал указ о сокращении 7 федеральных агентств США. Среди них - Агентство глобальных медиа, которое управляет "Радио Свобода" и "Голосом Америки".

Агентство США по глобальным медиа ( USAGM) 15 марта официально сообщило "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) о прекращении финансирования. В посланном письме указано, что организация имеет право обжаловать это решение в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством США.

Автор:
Татьяна Гойденко