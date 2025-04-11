"Радіо Свобода" скорочує мовлення через брак фінансування

11 квітня в ефір вийшов останній випуск ранкового стріму "Свобода.Ранок", що понад два роки транслювався на YouTube-каналі Радіо Свобода та на телеканалі Еспресо.

Про це йдеться в повідомленні "Радіо Свобода".

За даними телеканалу, "Свобода.Ранок" був один із найрейтинговіших проєктів на його платформі.

Як розповіла випускова редакторка проєкту Анна Тохмахчі, "Свобода.Ранок" оперативно висвітлювала ключові події — від знищення російських кораблів у Чорному морі до підриву Каховської ГЕС та заколоту Пригожина.

В ефір включалися топпосадовці, а програма мала стабільну аудиторію навіть на окупованих територіях, які прагнуть об’єктивної інформації.

Редакція відправляє у простій працівників

З 14 квітня редакція відправляє у простій частину працівників у Києві та Львові. Раніше, з 1 квітня, у частково оплачувані відпустки пішли співробітники празького офісу, які працюють у мовних службах "Радіо Свобода".

Це рішення пов’язане з фінансовими труднощами, які виникли внаслідок затримки фінансування з боку Конгресу США. Радіо Свобода нині веде судову боротьбу у Вашингтоні, намагаючись зобов’язати USAGM (Американську агенцію з глобальних медіа) виплатити виділені кошти. 10 квітня був поданий новий терміновий запит до суду щодо фінансування роботи організації в квітні.

Через брак фінансування також скорочено співпрацю з фрілансерами. У березні були призупинені подкасти "Діалоги з Портниковим" та "Історична Свобода", авторства Віталія Портникова і Дмитра Шурхала. Невдовзі після цього Дмитро Шурхало повідомив, що мобілізувався до лав української армії.

Попри фінансову скруту, "Радіо Свобода" продовжує інформувати про ситуацію на фронті, готує аналітику в програмі "Свобода Live", проводить журналістські розслідування в рамках проєкту "Схеми", а також забезпечує доступ до правдивої інформації жителям окупованих територій завдяки платформам "Крим.Реалії" та "Донбас.Реалії".

Що стало причиною

Нагадаємо, 14 березня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ щодо скорочення 7 федеральних агентств США. Серед них — Агентство глобальних медіа, яке керує "Радіо Свобода" та "Голосом Америки".

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) 15 березня офіційно повідомило "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL) про припинення фінансування. Водночас у надісланому листі зазначено, що організація має право оскаржити це рішення в установленому порядку відповідно до чинного законодавства США.

Це рішення стало наслідком указу президента США Дональда Трампа, яким передбачено скорочення функцій і штату семи федеральних агентств, включно з USAGM — установою, що опікується роботою "Радіо Свобода" та "Голосу Америки". Відповідний документ було оприлюднено на офіційному сайті Білого дому.