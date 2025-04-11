"Радио Свобода" сокращает вещание из-за нехватки финансирования

11 апреля в эфир вышел последний выпуск утреннего стрима "Свобода.Утро", который более двух лет транслировался на YouTube-канале Радио Свобода и на телеканале Эспрессо.

Об этом говорится в сообщении "Радио Свобода".

По данным телеканала, "Свобода.Утро" был одним из самых рейтинговых проектов на его платформе.

Как рассказала выпускная редактор проекта Анна Тохмахчи, "Свобода.Утро" оперативно освещала ключевые события — от уничтожения российских кораблей в Черном море до подрыва Каховской ГЭС и мятежа Пригожина.

В эфир включались топ-чиновники, а программа имела стабильную аудиторию даже на оккупированных территориях, стремящихся к объективной информации.

Редакция отправляет в простой работник

С 14 апреля редакция отправляет в обычную часть работников в Киеве и Львове. Ранее, с 1 апреля, в частично оплачиваемые отпуска пошли сотрудники пражского офиса, работающие в языковых службах Радио Свобода.

Это решение связано с финансовыми трудностями, возникшими вследствие задержки финансирования со стороны Конгресса США. Радио Свобода ведет судебную борьбу в Вашингтоне, пытаясь обязать USAGM (Американское агентство по глобальным медиа) выплатить выделенные средства. 10 апреля был подан новый срочный запрос в суд по поводу финансирования работы организации в апреле.

Из-за нехватки финансирования также сокращено сотрудничество с фрилансерами. В марте были приостановлены подкасты "Диалоги с Портниковым" и "Историческая свобода", авторства Виталия Портникова и Дмитрия Шурхала. Вскоре после этого Дмитрий Шурхало сообщил, что мобилизовался в ряды украинской армии.

Несмотря на финансовые затруднения, "Радио Свобода" продолжает информировать о ситуации на фронте, готовит аналитику в программе "Свобода Live", проводит журналистские расследования в рамках проекта "Схемы", а также обеспечивает доступ к правдивой информации жителям оккупированных территорий благодаря платформам "Крым.Реалии" и "Дон.

Что стало причиной

Напомним, 14 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ по сокращению 7 федеральных агентств США. Среди них — Агентство глобальных медиа, которое управляет "Радио Свобода" и "Голосом Америки".

Агентство США по глобальным медиа ( USAGM) 15 марта официально сообщило "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) о прекращении финансирования. В посланном письме указано, что организация имеет право обжаловать это решение в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством США.

Это решение стало следствием указа президента США Дональда Трампа, которым предусмотрено сокращение функций и штата семи федеральных агентств, включая USAGM — учреждение, которое занимается работой "Радио Свобода" и "Голоса Америки". Соответствующий документ был обнародован на официальном сайте Белого дома.