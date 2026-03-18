Суд США визнав скорочення "Голосу Америки" незаконним і повернув працівників

Федеральний суд Сполучених Штатів постановив, що скорочення Агентства США з питань глобальних медіа (USAGM), материнської компанії "Голосу Америки", є незаконним. Суд зобов’язав відновити роботу понад 1000 співробітників та відновити міжнародне мовлення, яке протягом року майже повністю зупинили.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Washington Post.

У вівторок окружний суддя США Ройс Ламберт визнав, що дії адміністрації Дональда Трампа щодо скорочення USAGM порушують федеральне адміністративне законодавство. Він постановив повернути штатних співробітників на роботу до 23 березня 2026 року та відновити мовлення міжнародних служб, таких як "Голос Америки" та "Радіо Вільна Азія", за винятком деяких трансляцій.

Ламберт різко розкритикував "кричущу та майже річну відмову" уряду дотримуватися законодавчих вимог Конгресу. Особливу увагу він звернув на Карі Лейк, чиновницю Трампа, яка контролювала скорочення агентства. Суддя заявив, що її дії були "недобросовісним виробництвом Hallmark" та визнав їх незаконними.

Рішення ухвалено за двома взаємопов’язаними позовами: один поданий директором "Голосу Америки" Майклом Абрамовіцем, колишнім репортером "Вашингтон пост", інший — групою співробітників агентства.

Позивачі назвали рішення "монументальним" і заявили, що воно дозволить відновити шкоду, завдану агентству, повернути його повноваження та відновити довіру міжнародної аудиторії.

Нагадаємо, 14 березня 2025 року Трамп підписав указ щодо скорочення 7 федеральних агентств США. Серед них — Агентство глобальних медіа, яке керує "Радіо Свобода" та "Голосом Америки".

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) 15 березня офіційно повідомило "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL) про припинення фінансування. Водночас у надісланому листі зазначено, що організація має право оскаржити це рішення в установленому порядку відповідно до чинного законодавства США.