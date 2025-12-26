Запланована подія 2

Судебный индекс Украины вырос до 2,75 балла — результаты исследования

суд, рука, молоток
Бизнес повысил оценку судебной системы Украины / Freepik

В 2025 г. бизнес повысил свою оценку системы судопроизводства в Украине. Интегральный показатель судебного индекса вырос до 2,75 балла из 5 возможных (в 2024 году — 2,60). Все компоненты индекса также продемонстрировали приращение.

Как информирует Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты новой волны исследования "Судебный индекс", которое Европейская Бизнес Ассоциация проводит вместе с юридической фирмой AEQUO Law Firm.

По сравнению с прошлым годом отмечается рост в:

  • качества организации и деятельности судебной системы - с 3,05 до 3,16 балла;
  • беспристрастности судебной системы - с 2,56 до 2,77 балла (33% специалистов отмечают, что сталкиваются с предвзятостью);
  • доверии руководителей компаний к судебной системе — с 2,19 до 2,32 балла (12% опрошенных СЕО скорее или полностью доверяют системе).

Выше оценены доступность судебных решений, квалификация и профессионализм судей, качество решений, а также объективность и предсказуемость результатов судебного процесса.

Среди главных вызовов остаются коррупция и взяточничество, высокая загруженность судов и долгосрочность рассмотрения дел и изготовления решений.

Оценка работы судов по категориям:

  • хозяйственные - 3,4 балла;
  • административные - 3,13 балла;
  • общие - 2,93 балла.

В этом году впервые оценки хозяйственных и административных судов превысили 3 балла и оказались в нейтральной плоскости.

Также добавим, что недавно ЕБА повела исследование, по результатам которого назвала главные потребности бизнеса в условиях войны.

Автор:
Татьяна Гойденко