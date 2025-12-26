Судовий індекс України зріс до 2,75 бала — результати дослідження

У 2025 році бізнес підвищив свою оцінку системи судочинства в Україні. Інтегральний показник судового індексу зріс до 2,75 бала з 5 можливих (у 2024 році — 2,60). Всі компоненти індексу також продемонстрували приріст.

Як інформує Delo.ua, про це свідчать результати нової хвилі дослідження "Судовий індекс", яке Європейська Бізнес Асоціація проводить разом із юридичною фірмою AEQUO Law Firm.

Порівняно з минулим роком, відзначається зростання у:

якості організації та діяльності судової системи — з 3,05 до 3,16 бала;

неупередженості судової системи — з 2,56 до 2,77 бала (33% фахівців зазначають, що стикаються з упередженістю);

довірі керівників компаній до судової системи — з 2,19 до 2,32 бала (12% опитаних СЕО скоріше або цілком довіряють системі).

Найвище оцінено доступність судових рішень, кваліфікацію та професіоналізм суддів, якість рішень, а також об’єктивність і передбачуваність результатів судового процесу.

Серед головних викликів залишаються корупція та хабарництво, висока завантаженість судів та довготривалість розгляду справ і виготовлення рішень.

Оцінка роботи судів за категоріями:

господарські — 3,4 бала;

адміністративні — 3,13 бала;

загальні — 2,93 бала.

Цього року вперше оцінки господарських та адміністративних судів перевищили 3 бали та опинилися в нейтральній площині.

