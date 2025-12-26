Швеция направила дополнительные €63,8 млн в поддержку энергетики Украины

Шведское агентство по международному развитию (SIDA) перечислило в Фонд поддержки энергетики Украины 63,82 миллиона евро.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Теперь общий объем вкладов SIDA в Фонд составляет 203,08 миллионов евро. Важной составляющей этих средств является транш в размере 44,68 млн. евро, направленный на целевой счет для обеспечения ядерной безопасности.

Куда потратили деньги

Благодаря финансовой помощи Швеции закуплено оборудование для проекта по развитию распределенной генерации в одном из наиболее энергодефицитных регионов Украины.

Также на средства SIDA закуплено важное оборудование для НЭК "Укрэнерго" и операторов систем распределения Херсонской, Запорожской и Черниговской областей.

Швеция – второй крупнейший донор Фонда после Германии

Напомним, что днем ранее в Фонд поддержки энергетики Украины рекордный разовый взнос в 160,11 млн евро внесла Германия.

Также 23 декабря Министерство климата Эстонии объявило о выделении дополнительных 2 миллионов евро для Фонда поддержки энергетики Украины. Эти средства станут критически важным ресурсом для ремонта электросетей, закупок запчастей и генераторов, от которых зависит жизнь миллионов украинцев.

По состоянию на 25 декабря 2025 года в Фонд поступили грантовые средства на сумму более 1,521 млрд евро, и из них в течение декабря – 258 миллионов евро новых взносов.

На средства Фонда закупается оборудование, запасные части и другие материалы, необходимые для восстановления и стабилизации работы энергосистемы Украины после российских атак.