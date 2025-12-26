Швеція спрямувала додаткові €63,8 млн на підтримку енергетики України

Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) перерахувало до Фонду підтримки енергетики України 63,82 мільйони євро.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Тепер загальний обсяг внесків SIDA до Фонду складає 203,08 мільйони євро. Важливою складовою цих коштів є транш у розмірі 44,68 млн євро, спрямований на цільовий рахунок для забезпечення ядерної безпеки.

Куди витратили кошти

Завдяки фінансовій допомозі Швеції закуплено обладнання для проєкту з розбудови розподіленої генерації в одному з найбільш енергодефіцитних регіонів України.

Також за кошти SIDA закуплено важливе обладнання для НЕК "Укренерго" й операторів систем розподілу Херсонської, Запорізької та Чернігівської областей.

Швеція - другий найбільший донор Фонду після Німеччини

Нагадаємо, що днем раніше до Фонду підтримки енергетики України рекордний разовий внесок у 160,11 млн євро зробила Німеччина.

Також 23 грудня Міністерство клімату Естонії оголосило про виділення додаткових 2 мільйонів євро для Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти стануть критично важливим ресурсом для ремонту електромереж, закупівлі запчастин та генераторів, від яких залежить життя мільйонів українців.

Станом на 25 грудня 2025 року у Фонд надійшли грантові кошти у сумі понад 1,521 млрд євро, і з них протягом грудня – 258 мільйонів євро нових внесків.

За кошти Фонду закуповується обладнання, запасні частини та інші матеріали, необхідні для відновлення і стабілізації роботи енергосистеми України після російських атак.