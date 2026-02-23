Свертывание дистанционной работы в Европе сужает возможности для украинских специалистов за границей

После нескольких лет стремительного роста полностью дистанционная работа в Европе входит в фазу заметного спада. Доля вакансий с полностью удаленным форматом упала до 10–15%, достигнув самых низких показателей с первых месяцев пандемии коронавируса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal, ссылаясь на совместное с AntForce Analytics исследование по актуальным изменениям форматов труда в Европе и Украине в начале 2026 года.

Исследование основано на анализе данных государственных органов, рекрутинговых порталов и отраслевых публикаций стран Европейского Союза, Великобритании и Украины.

Удаленный формат сузился

Отмечается, что гибридная модель стала доминирующей формой организации труда. На нее приходится около 40-45% вакансий.

Подобная тенденция наблюдается в Германии и большинстве стран Европейского союза.

Данные исследования подтверждают и данные Евростата: хотя дистанционная работа остается отличительной чертой современного рынка, полностью отдаленный формат сузился до узкой группы специализированных позиций — преимущественно в ИТ, аналитике и отдельных экспертных услугах.

Аналитики отмечают, что Польша также двигается по тому же пути. 8–9% людей в стране регулярно работают дистанционно, а предложения полностью отдаленной работы составляют лишь одноцифровой процент от всех вакансий. Все больше компаний возвращаются в очный формат и присутствие в офисе, по крайней мере, несколько дней в неделю.

"Полностью дистанционная работа была решением, адаптированным к чрезвычайной ситуации, а не ставшей моделью функционирования организации. Компании реорганизуют рабочие процессы и возвращаются к гибридным решениям, рассматривая их как оптимальный компромисс между операционной эффективностью и гибкостью", - отмечает Олег Руденко , аналитик Gremi Personal.

На этом фоне у ЕС растет популярность временной работы, аутсорсинга процессов и проектных контрактов. По всему Евросоюзу эти решения все чаще используются компаниями как инструмент адаптации к экономической нестабильности и неопределенному спросу.

В Польше гибкая занятость играет особенно важную роль в логистике, производстве, торговле, переработке и бизнес-услугах.

"Гибкий формат труда не является временным решением. Для многих компаний он стал постоянным элементом операционной модели, помогая уменьшить риски, связанные с инфляцией, давлением на зарплаты и регуляторной неопределенностью", — объясняет аналитик.

Тревожный сигнал для украинцев

Свертывание сегмента полностью дистанционных вакансий – тревожный сигнал и для украинцев, работающих в Украине и за рубежом.

"Мы фиксируем устойчивое сужение рынка remote-работы как по результатам анализа вакансий в странах ЕС, так и на основе опросов украинских работников за рубежом. Для многих наших соотечественников в Польше, Чехии, Испании, Италии или Португалии именно дистанционная занятость оставалась ключевым инструментом доступа к высококвалифицированным позициям. специалистов", — отмечает Нина Масюк , стратегическая советница AntForce Analytics.

По ее словам, в большинстве случаев украинцам за рубежом доступны рабочие места в сфере услуг, гостинично-ресторанном бизнесе (HoReCa), логистике или строительстве. В то время как возможности профессиональной реализации в высококвалифицированных секторах остаются ограниченными. Именно поэтому сокращение remote-вакансий может оказать нетипичное и сложно прогнозируемое влияние на миграционные настроения украинцев.

"Для части граждан это означает необходимость либо перехода в менее квалифицированные сегменты рынка труда, либо пересмотра планов по долгосрочному пребыванию за рубежом", — заключает эксперт.

Что касается вакансий дистанционной работы в Украине, то, как показывает анализ рекрутинговых платформ, их доля среди всех объявлений, как и в Европе, невелика — всего 7%. В то время как отзывов на дистанционные вакансии — 33%. Также новой нормой становится гибкий график работы. Такую форму трудоустройства предпочли бы около 32% украинцев.

В 2025 году самая высокая конкуренция наблюдалась в профессиях, предусматривающих удаленную работу и гибкий график. Речь идет прежде всего о креативных и диджитал-направлениях — рекламе, дизайне, PR, копирайтинге, SMM, а также вакансиях оператора чата и менеджера интернет-магазина. Именно эти позиции наиболее привлекательны для молодежи, начинающих и тех, кто ищет возможность работать онлайн.