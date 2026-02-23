Згортання дистанційної роботи у Європі звужує можливості для українських спеціалістів за кордоном

Після кількох років стрімкого зростання повністю дистанційна робота у Європі входить у фазу помітного спаду. Частка вакансій із повністю віддаленим форматом впала до 10–15%, досягнувши найнижчих показників із перших місяців пандемії коронавірусу.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Аналітичному центрі міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, посилаючись на спільне з AntForce Analytics дослідження щодо актуальних змін форматів праці в Європі та Україні на початку 2026 року.

Дослідження базується на аналізі даних державних органів, рекрутингових порталів та галузевих публікацій країн Європейського Союзу, Великої Британії та України.

Віддалений формат звузився

Зазначається, що гібридна модель стала домінуючою формою організації праці. На неї припадає близько 40–45% вакансій.

Подібна тенденція спостерігається у Німеччині та більшості країн Європейського Союзу.

Дані дослідження підтверджують і дані Євростату: хоча дистанційна робота залишається характерною рисою сучасного ринку, повністю віддалений формат звузився до вузької групи спеціалізованих позицій — переважно в ІТ, аналітиці та окремих експертних послугах.

Аналітики зазначають, що Польща також рухається тим самим шляхом. 8–9% людей в країні регулярно працюють дистанційно, а пропозиції повністю віддаленої роботи нині становлять лише одноцифровий відсоток від усіх вакансій. Все більше компаній повертаються до очного формату та присутності в офісі, принаймні кілька днів на тиждень.

"Повністю дистанційна робота була рішенням, адаптованим до надзвичайної ситуації, а не сталою моделлю функціонування організації. Компанії реорганізовують робочі процеси і повертаються до гібридних рішень, розглядаючи їх як оптимальний компроміс між операційною ефективністю та гнучкістю", — зазначає Олег Руденко, аналітик Gremi Personal.

На цьому фоні у ЄС зростає популярність тимчасової роботи, аутсорсингу процесів і проєктних контрактів. По всьому Євросоюзу ці рішення дедалі частіше використовуються компаніями як інструмент адаптації до економічної нестабільності та невизначеного попиту.

У Польщі гнучка зайнятість відіграє особливо важливу роль у логістиці, виробництві, торгівлі, переробці та бізнес-послугах.

"Гнучкий формат праці перестав бути тимчасовим рішенням. Для багатьох компаній він став постійним елементом операційної моделі, допомагаючи зменшити ризики, пов’язані з інфляцією, тиском на зарплати та регуляторною невизначеністю", — пояснює аналітик.

Тривожний сигнал для українців

Згортання сегмента повністю дистанційних вакансій — тривожний сигнал і для українців, які працюють в Україні та за кордоном.

"Ми фіксуємо стале звуження ринку remote-роботи як за результатами аналізу вакансій у країнах ЄС, так і на основі опитувань українських працівників за кордоном. Для багатьох наших співвітчизників у Польщі, Чехії, Іспанії, Італії чи Португалії саме дистанційна зайнятість залишалася ключовим інструментом доступу до висококваліфікованих позицій. Адже локальні ринки праці не завжди пропонують достатню кількість відповідних вакансій для українських спеціалістів", — зазначає Ніна Масюк, стратегічна радниця AntForce Analytics.

За її словами, у більшості випадків українцям за кордоном доступні робочі місця у сфері послуг, готельно-ресторанному бізнесі (HoReCa), логістиці чи будівництві. Тоді як можливості професійної реалізації у висококваліфікованих секторах залишаються обмеженими. Саме тому скорочення remote-вакансій може мати нетиповий і складно прогнозований вплив на міграційні настрої українців.

"Для частини громадян це означатиме необхідність або переходу в менш кваліфіковані сегменти ринку праці, або перегляду планів щодо довгострокового перебування за кордоном", — підсумовує експертка.

Що стосується вакансій дистанційної роботи в Україні, то як показує аналіз рекрутингових платформ, їх частка серед усіх оголошень, як і в Європі, невелика — усього 7%. Тоді як відгуків на дистанційні вакансії — 33%. Також новою нормою стає гнучкий графік роботи. Такій формі працевлаштування віддали би перевагу біля 32% українців.

У 2025 році найвища конкуренція спостерігалася у професіях, що передбачають віддалену роботу та гнучкий графік. Йдеться передусім про креативні та диджитал-напрямки — рекламу, дизайн, PR, копірайтинг, SMM, а також вакансії оператора чату та менеджера інтернет-магазину. Саме ці позиції є найбільш привабливими для молоді, початківців і тих, хто шукає можливість працювати онлайн.