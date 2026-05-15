Свириденко прокомментировала слухи об объединении "Госмолодьжилье" и "Укрфинжилье"
"Укрфинжилье" и "Госмолодьжилье" не планируют объединять, поскольку эти структуры имеют разные функции и работают с разными категориями граждан.
Как информирует Delo.ua, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет "Укринформ".
По ее словам, "Укрфинжилье" является основным ипотечным учреждением в Украине и обеспечивает около 98% рынка ипотечного кредитования. За последние несколько лет компания выдала 26 тысяч ипотечных кредитов.
В то же время "Госмолодьжилье" работает с другими направлениями государственной жилищной политики. Речь идет прежде всего о поддержке внутренне перемещенных лиц и молодежи, не имеющей достаточно средств для первого взноса на жилье.
Свириденко подчеркнула, что задача правительства состоит не в объединении учреждений, а в координации государственной политики в сфере жилищных программ и ипотеки.
По словам премьер-министра, это также необходимо для того, чтобы международные партнеры и финансовые учреждения видели единые подходы и стандарты государства в сфере жилищного финансирования.
Напомним, в конце прошлого года " Укрфинжилье", которое отвечает за реализацию государственной программы льготной ипотеки "єОселя", получил новый наблюдательный совет.