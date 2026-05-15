Свириденко прокоментувала чутки про об'єднання "Держмолодьжитла" та "Укрфінжитла"

Фінансист
"Укрфінжитло" та "Держмолодьжитло" не планують об’єднувати, оскільки ці структури мають різні функції та працюють з різними категоріями громадян.

Як інформує Delo.ua, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пише "Укрінформ".

За її словами, "Укрфінжитло" наразі є основною іпотечною установою в Україні та забезпечує близько 98% ринку іпотечного кредитування. За останні кілька років компанія видала 26 тисяч іпотечних кредитів.

Водночас "Держмолодьжитло" працює з іншими напрямами державної житлової політики. Йдеться насамперед про підтримку внутрішньо переміщених осіб та молоді, яка не має достатньо коштів для першого внеску на житло.

Свириденко наголосила, що завдання уряду полягає не в об’єднанні установ, а у координації державної політики у сфері житлових програм та іпотеки.

За словами прем’єр-міністра, це також необхідно для того, щоб міжнародні партнери та фінансові інституції бачили єдині підходи та стандарти держави у сфері житлового фінансування.

Нагадаємо, в кінці минулого року "Укрфінжитло", яке відповідає за реалізацію державної програми пільгової іпотеки "єОселя", отримало нову наглядову раду.

Автор:
Тетяна Гойденко