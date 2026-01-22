Схема более чем на 200 тыс. евро: топ-чиновники ГНСУ способствовали контрабанде сигарет в ЕС

НАБУ и САП разоблачили бывшего и действующего чиновника Госпогранслужбы на взяточничестве: в 2023 году они получили по меньшей мере 204 тыс. евро за беспрепятственный проезд 68 автомобилей с сигаретами в ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НАБУ.

Среди подозреваемых:

бывший глава Госпогранслужбы, генерал;

начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;

бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

Действия фигурантов квалифицированы по части 4 статьи 27 и части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

НАБУ официально не разглашает имен подозреваемых, однако, по имеющейся информации, речь идет о бывшем главе Государственной пограничной службы Украины Сергее Дейнеко.

О вручении ему подозрения сообщил народный депутат Ярослав Зализняк.

"Сергей Дейнеко получил подозрение от НАБУ", – написал нардеп.

О схеме

В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС при содействии топ-чиновников Госпогранслужбы, регулярно получавших взятки.

Только за период с июля по ноябрь 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро – по 3 тыс. евро за проезд каждого из 68 автомобилей.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства с регистрацией в Чехии и Австрии, на которые устанавливали номерные знаки, похожие на дипломатические. Пассажирами этих автомобилей были владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Это позволяло избежать досмотра транспортных средств пограничными и таможенными органами стран ЕС.

Следствие установило, что чиновники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии принимали участие в схеме.

Об уходе Сергея Дейнеко

Напомним, в январе 2026 года указом №9/2026 президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Дейнеко с должности главы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, после увольнения Сергей Дейнеко был назначен советником главы МВД. По словам Клименко, такое решение связано с рекомендациями врачей – после многолетней службы Дейнека требует короткого периода восстановления.