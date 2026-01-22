Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Наличный курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Схема более чем на 200 тыс. евро: топ-чиновники ГНСУ способствовали контрабанде сигарет в ЕС

сигареты
Детали коррупционной схемы на границе / Depositphotos

НАБУ и САП разоблачили бывшего и действующего чиновника Госпогранслужбы на взяточничестве: в 2023 году они получили по меньшей мере 204 тыс. евро за беспрепятственный проезд 68 автомобилей с сигаретами в ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НАБУ.

Среди подозреваемых:

  • бывший глава Госпогранслужбы, генерал;
  • начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;
  • бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

Действия фигурантов квалифицированы по части 4 статьи 27 и части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

НАБУ официально не разглашает имен подозреваемых, однако, по имеющейся информации, речь идет о бывшем главе Государственной пограничной службы Украины Сергее Дейнеко.

О вручении ему подозрения сообщил народный депутат Ярослав Зализняк.

"Сергей Дейнеко получил подозрение от НАБУ", – написал нардеп.

О схеме

В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС при содействии топ-чиновников Госпогранслужбы, регулярно получавших взятки.

Только за период с июля по ноябрь 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро – по 3 тыс. евро за проезд каждого из 68 автомобилей.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства с регистрацией в Чехии и Австрии, на которые устанавливали номерные знаки, похожие на дипломатические. Пассажирами этих автомобилей были владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Это позволяло избежать досмотра транспортных средств пограничными и таможенными органами стран ЕС.

Следствие установило, что чиновники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии принимали участие в схеме.

Об уходе Сергея Дейнеко

Напомним, в январе 2026 года указом №9/2026 президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Дейнеко с должности главы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, после увольнения Сергей Дейнеко был назначен советником главы МВД. По словам Клименко, такое решение связано с рекомендациями врачей – после многолетней службы Дейнека требует короткого периода восстановления.

Автор:
Ольга Опенько