Схема более чем на 200 тыс. евро: топ-чиновники ГНСУ способствовали контрабанде сигарет в ЕС
НАБУ и САП разоблачили бывшего и действующего чиновника Госпогранслужбы на взяточничестве: в 2023 году они получили по меньшей мере 204 тыс. евро за беспрепятственный проезд 68 автомобилей с сигаретами в ЕС.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НАБУ.
Среди подозреваемых:
- бывший глава Госпогранслужбы, генерал;
- начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;
- бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.
Действия фигурантов квалифицированы по части 4 статьи 27 и части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
НАБУ официально не разглашает имен подозреваемых, однако, по имеющейся информации, речь идет о бывшем главе Государственной пограничной службы Украины Сергее Дейнеко.
О вручении ему подозрения сообщил народный депутат Ярослав Зализняк.
"Сергей Дейнеко получил подозрение от НАБУ", – написал нардеп.
О схеме
В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС при содействии топ-чиновников Госпогранслужбы, регулярно получавших взятки.
Только за период с июля по ноябрь 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро – по 3 тыс. евро за проезд каждого из 68 автомобилей.
Чтобы скрыть незаконную деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства с регистрацией в Чехии и Австрии, на которые устанавливали номерные знаки, похожие на дипломатические. Пассажирами этих автомобилей были владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Это позволяло избежать досмотра транспортных средств пограничными и таможенными органами стран ЕС.
Следствие установило, что чиновники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии принимали участие в схеме.
Об уходе Сергея Дейнеко
Напомним, в январе 2026 года указом №9/2026 президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Дейнеко с должности главы Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, после увольнения Сергей Дейнеко был назначен советником главы МВД. По словам Клименко, такое решение связано с рекомендациями врачей – после многолетней службы Дейнека требует короткого периода восстановления.