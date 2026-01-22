Запланована подія 2

Схема на понад 200 тис. євро: топпосадовці ДПСУ сприяли контрабанді цигарок до ЄС

сигарети
Деталі корупційної схеми на українському кордоні / Depositphotos

НАБУ та САП викрили колишнього та чинного топпосадовців Держприкордонслужби на хабарництві: у 2023 році вони отримали щонайменше 204 тис. євро за безперешкодний проїзд 68 автомобілів із цигарками до ЄС.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НАБУ.

Серед підозрюваних:

  • колишній голова Держприкордонслужби, генерал;
  • начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;
  • колишня службова особа Держприкордонслужби.

Дії фігурантів кваліфіковані за частиною 4 статті 27 та частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

НАБУ офіційно не розголошує імен підозрюваних, однак, за наявною інформацією, йдеться про колишнього голову Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеко.

Про вручення йому підозри повідомив народний депутат Ярослав Залізняк. 

"Сергій Дейнеко отримав підозру від НАБУ",  - написав нардеп.

Про схему

У 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС за сприяння топпосадовців Держприкордонслужби, які регулярно отримували хабарі.

Лише за період із липня по листопад 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро - по 3 тис. євро за проїзд кожного з 68 автомобілів.

Щоб приховати незаконну діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби з реєстрацією в Чехії та Австрії, на які встановлювали номерні знаки, схожі на дипломатичні. Пасажирами цих автомобілів були власники дипломатичних паспортів - члени родин українських дипломатів у Європі. Це дозволяло уникнути огляду транспортних засобів прикордонними та митними органами країн ЄС.

Слідство встановило, що топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом брали участь у схемі.

Про звільнення Сергія Дейнеко 

Нагадаємо, у січні 2026 року указом № 9/2026 президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Дейнеко з посади голови Державної прикордонної служби України.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, після звільнення Сергія Дейнеко було призначено радником глави МВС. За словами Клименка, таке рішення пов’язане з рекомендаціями лікарів - після багаторічної служби Дейнека потребує короткого періоду відновлення.

Автор:
Ольга Опенько