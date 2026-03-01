Сына погибшего эксглавы Укрсиббанка Адарича задержали в Испании

Итальянская полиция по европейскому ордеру на арест задержала в Барселоне 34-летнего сына экспредседателя правления Укрсиббанка Александра Адарича, погибшего 23 января в Милане.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ANSA.

Подозреваемый фигурирует в деле о похищении и вымогательстве криптовалюты, что привело к смерти отца.

По данным следствия, сын Адарича мог организовать похищение с целью вынудить отца перевести 250 тыс. евро в криптовалюте.

Итальянская полиция разыскивает, по меньшей мере, четырех возможных соучастников. Расследования проводятся совместно с европейскими правоохранительными органами — Европолом и Евроюстом.

Запланированное на 9 марта сечение должно установить, погиб Адарич до падения или в результате. Ранее полиция Милана расследовала смерть экспредседателя правления УкрСиббанка и бывшего владельца украинских банков Фидобанк, Евробанк и Эрсте банк по ул. Виа Нерино в отеле B&B в Милане.

Напомним, в конце января в Милане был обнаружен мертвым 54-летний украинский банкир Александр Адарич, прибывший для заключения "секретного" соглашения.

В квартире, из окна которой выбросили тело бизнесмена, полиция обнаружила три документа с разными именами и гражданствами, принадлежащими одному человеку. Один паспорт был по имени Адарича, другой — румынский, с именем Александр Адаричи. Это, вероятно, связано с международной деловой деятельностью банкира и его участием в компаниях в Люксембурге и оффшорных юрисдикциях.