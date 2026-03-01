Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,20

43,11

EUR

51,28

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Сина загиблого ексглави Укрсиббанку Адаріча затримали в Іспанії

Сина загиблого Адаріча затримали в Іспанії
Сина загиблого Адаріча затримали в Іспанії / ANSA

Італійська поліція за європейським ордером на арешт затримала в Барселоні 34-річного сина ексголови правління Укрсиббанку Олександра Адаріча, який загинув 23 січня в Мілані.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ANSA.

Підозрюваний фігурує у справі про викрадення та вимагання криптовалюти, що призвело до смерті батька.

За даними слідства, син Адаріча міг організувати викрадення з метою примусити батька перевести 250 тис. євро у криптовалюті.

Італійська поліція розшукує щонайменше чотирьох можливих співучасників. Розслідування проводять спільно з європейськими правоохоронними органами — Європолом та Євроюстом.

Запланований на 9 березня розтин має встановити, чи загинув Адаріч до падіння, чи внаслідок нього. Раніше поліція Мілана розслідувала смерть ексголови правління Укрсиббанку та колишнього власника українських банків Фідобанк, Євробанк та Ерсте банк на вул. Віа Неріно у готелі B&B у Мілані.

Нагадаємо, в кінці січня в Мілані було виявлено мертвим 54-річного українського банкіра Олександра Адаріча, який прибув для укладення “секретної” угоди. 

У квартирі, з вікна якої викинули тіло бізнесмена, поліція виявила три документи з різними іменами та громадянствами, які належали одній людині. Один паспорт був на ім’я Адаріча, інший — румунський, з ім’ям Александр Адаричі. Це, ймовірно, пов’язано з міжнародною діловою діяльністю банкіра та його участю в компаніях в Люксембурзі та офшорних юрисдикціях.

Автор:
Тетяна Гойденко