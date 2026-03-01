Сина загиблого ексглави Укрсиббанку Адаріча затримали в Іспанії

Італійська поліція за європейським ордером на арешт затримала в Барселоні 34-річного сина ексголови правління Укрсиббанку Олександра Адаріча, який загинув 23 січня в Мілані.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ANSA.

Підозрюваний фігурує у справі про викрадення та вимагання криптовалюти, що призвело до смерті батька.

За даними слідства, син Адаріча міг організувати викрадення з метою примусити батька перевести 250 тис. євро у криптовалюті.

Італійська поліція розшукує щонайменше чотирьох можливих співучасників. Розслідування проводять спільно з європейськими правоохоронними органами — Європолом та Євроюстом.

Запланований на 9 березня розтин має встановити, чи загинув Адаріч до падіння, чи внаслідок нього. Раніше поліція Мілана розслідувала смерть ексголови правління Укрсиббанку та колишнього власника українських банків Фідобанк, Євробанк та Ерсте банк на вул. Віа Неріно у готелі B&B у Мілані.

Нагадаємо, в кінці січня в Мілані було виявлено мертвим 54-річного українського банкіра Олександра Адаріча, який прибув для укладення “секретної” угоди.

У квартирі, з вікна якої викинули тіло бізнесмена, поліція виявила три документи з різними іменами та громадянствами, які належали одній людині. Один паспорт був на ім’я Адаріча, інший — румунський, з ім’ям Александр Адаричі. Це, ймовірно, пов’язано з міжнародною діловою діяльністю банкіра та його участю в компаніях в Люксембурзі та офшорних юрисдикціях.