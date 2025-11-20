Таможенники требуют взятки с предпринимателей, за отказ поднимают стоимость растаможки – Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что предприниматель, 15 лет официально импортирующий игрушки, столкнулся с требованием "доплаты" на таможне.

Как пишет Delo.ua, об этом нардеп написал в своем Телеграмме.

Гетманцев рассказал, что к нему обратился предприниматель и сообщил, что во время очередного растаможивания таможня потребовала от него "доплату".

Таможенную стоимость искусственно повышали, чтобы заставить перейти на незаконное оформление, которое для своих длится 1,5 часа вместо 4 и имеет низкие тарифы. Предприниматель отказался, из-за чего испытал давление: проверки, задержки и повышение стоимости растаможки с 5,52 до 6,67 доллара за кг.

"Пока страна говорит о детенизации - Одесская таможня и Координационно-мониторинговая таможня Гостаможслужбы живут в параллельном мире, где "рука на лапу" важнее закона, бюджета и репутации государства", - отмечает нардеп.

По его мнению, если государство хочет "белые" растаможки - оно не может позволять, чтобы "прайс за машину" был главным инструментом таможни. За такие вещи должны не просто увольнять, а открывать уголовные производства с конфискацией имущества.

Гетманцев уже обратился в правоохранительные органы и Гостаможслужбу с заявлением о преступлении

Ранее Гетманцев подал на регистрацию законопроекты об установлении ключевых показателей эффективности (KPI) для таможенных и налоговых органов.

Напомним, еще в апреле Кабинет министров утвердил механизм проверки на добродетель и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.