- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Таможенники требуют взятки с предпринимателей, за отказ поднимают стоимость растаможки – Гетманцев
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что предприниматель, 15 лет официально импортирующий игрушки, столкнулся с требованием "доплаты" на таможне.
Как пишет Delo.ua, об этом нардеп написал в своем Телеграмме.
Гетманцев рассказал, что к нему обратился предприниматель и сообщил, что во время очередного растаможивания таможня потребовала от него "доплату".
Таможенную стоимость искусственно повышали, чтобы заставить перейти на незаконное оформление, которое для своих длится 1,5 часа вместо 4 и имеет низкие тарифы. Предприниматель отказался, из-за чего испытал давление: проверки, задержки и повышение стоимости растаможки с 5,52 до 6,67 доллара за кг.
"Пока страна говорит о детенизации - Одесская таможня и Координационно-мониторинговая таможня Гостаможслужбы живут в параллельном мире, где "рука на лапу" важнее закона, бюджета и репутации государства", - отмечает нардеп.
По его мнению, если государство хочет "белые" растаможки - оно не может позволять, чтобы "прайс за машину" был главным инструментом таможни. За такие вещи должны не просто увольнять, а открывать уголовные производства с конфискацией имущества.
Гетманцев уже обратился в правоохранительные органы и Гостаможслужбу с заявлением о преступлении
Ранее Гетманцев подал на регистрацию законопроекты об установлении ключевых показателей эффективности (KPI) для таможенных и налоговых органов.
Напомним, еще в апреле Кабинет министров утвердил механизм проверки на добродетель и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.