Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,00

EUR

48,74

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,19

42,12

EUR

49,05

48,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Митники вимагають хабарі з підприємців, за відмову піднімають вартість розмитнення – Гетманцев

митниця
Митники вимагали хабарі від підприємця / Shutterstock

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев  повідомив, що підприємець, який 15 років офіційно імпортує іграшки, зіткнувся з вимогою "доплати" на митниці.

Як пише Delo.ua, про це нардеп написав у своєму Телеграм.

Гетманцев розповів, що до нього звернувся підприємець і повідомив, що під час чергового розмитнення митниця почала вимагати від нього “доплату”.

Митну вартість штучно підвищували, щоб змусити перейти на незаконне оформлення, яке "для своїх" триває 1,5 години замість 4 і має низькі тарифи. Підприємець відмовився, через що зазнав тиску: перевірки, затримки та підвищення вартості розмитнення з 5,52 до 6,67 долара за кг.

"Поки країна говорить про детінізацію — Одеська митниця та Координаційно-моніторингова митниця Держмитслужби живуть у паралельному світі, де “рука на лапу” важливіша за закон, бюджет і репутацію держави", — наголошує нардеп.

На його думку, якщо держава хоче “білі” розмитнення — вона не може дозволяти, щоб “прайс за машину” був головним інструментом митниці. За такі речі мають не просто звільняти, а відкривати кримінальні провадження з конфіскацією майна.

Гетманцев уже звернувся до правоохоронних органів та Держмитслужби із заявою про злочин

Раніше Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкти про встановлення ключових показників ефективності (KPI) для митних і податкових органів.

Нагадаємо, ще в квітні Кабінет міністрів затвердив механізм перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів. 

Автор:
Світлана Манько