Митники вимагають хабарі з підприємців, за відмову піднімають вартість розмитнення – Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що підприємець, який 15 років офіційно імпортує іграшки, зіткнувся з вимогою "доплати" на митниці.

Як пише Delo.ua, про це нардеп написав у своєму Телеграм.

Гетманцев розповів, що до нього звернувся підприємець і повідомив, що під час чергового розмитнення митниця почала вимагати від нього “доплату”.

Митну вартість штучно підвищували, щоб змусити перейти на незаконне оформлення, яке "для своїх" триває 1,5 години замість 4 і має низькі тарифи. Підприємець відмовився, через що зазнав тиску: перевірки, затримки та підвищення вартості розмитнення з 5,52 до 6,67 долара за кг.

"Поки країна говорить про детінізацію — Одеська митниця та Координаційно-моніторингова митниця Держмитслужби живуть у паралельному світі, де “рука на лапу” важливіша за закон, бюджет і репутацію держави", — наголошує нардеп.

На його думку, якщо держава хоче “білі” розмитнення — вона не може дозволяти, щоб “прайс за машину” був головним інструментом митниці. За такі речі мають не просто звільняти, а відкривати кримінальні провадження з конфіскацією майна.

Гетманцев уже звернувся до правоохоронних органів та Держмитслужби із заявою про злочин

Раніше Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкти про встановлення ключових показників ефективності (KPI) для митних і податкових органів.

Нагадаємо, ще в квітні Кабінет міністрів затвердив механізм перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.