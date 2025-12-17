Таможню будут оценивать по KPI: законопроект прошел первое чтение

Парламент поддержал в первом чтении законопроект №12360 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по оценке эффективности и результативности деятельности таможенных органов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Инициатива предусматривает внедрение системы оценки работы таможни с целью повышения прозрачности и подотчетности, оптимизации управленческих процессов и устранения недостатков деятельности органов.

Оценка эффективности будет осуществляться на основе KPI, определяемых Министерством финансов и опубликованным на официальном веб-сайте Гостаможслужбы. По результатам оценки Гостаможслужба будет готовить отчеты, доступные для публичного просмотра.

Законопроект предусматривает два вида оценки:

Внутреннюю – проводится Гостаможслужбой на основании KPI, разработанных Минфином;

Наружную – осуществляют независимые эксперты, определенные Кабмином по предложениям международных и иностранных организаций.

Внутренний аудит таможни будет охватывать следующие направления деятельности:

создание благоприятных условий для облегчения торговли и развития конкуренции;

администрирование таможенных платежей;

защита общества, общественного здоровья и безопасности окружающей среды, а также борьба с незаконным перемещением наркотиков и оружия;

организационное развитие таможенных органов

Министерству финансов рекомендовано учесть механизм измерения эффективности деятельности таможен (WCO Performance Measurement Mechanism), разработанный Всемирной таможенной организацией при определении KPI.

На сайте ВР отмечено, что законопроект разработан для введения процедуры оценки работы таможни с целью получения информации о достижении целей государственной таможенной политики, повышении эффективности деятельности органов и оптимизации управленческих процессов.

Инициатива направлена также на улучшение процедур таможенного контроля и оформление перемещаемых через границу товаров и совершенствование системы и структуры таможенных органов.

В августе Еврокомиссия отметила прогресс Украины по модернизации таможенной сферы и рекомендовала предоставить таможне статус правоохранительного органа . По оценке Еврокомиссии, "несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну россии против Украины, несмотря на серьезные проблемы с кадровым обеспечением и бюджетные ограничения, достигнутый Украиной прогресс в реализации таможенной реформы за последние два года очень впечатляющий".