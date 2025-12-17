Митницю оцінюватимуть за KPI: законопроєкт пройшов перше читання

Парламент підтримав у першому читанні законопроект №12360 про внесення змін до Митного кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Ініціатива передбачає запровадження системи оцінки роботи митниці з метою підвищення прозорості та підзвітності, оптимізації управлінських процесів та усунення недоліків у діяльності органів.

Оцінка ефективності буде здійснюватися на основі KPI, які визначатиме Міністерство фінансів та оприлюднюватиме на офіційному веб-сайті Держмитслужби. За результатами оцінки Держмитслужба готуватиме звіти, доступні для публічного перегляду.

Законопроект передбачає два види оцінки:

Внутрішню – проводиться Держмитслужбою на підставі KPI, розроблених Мінфіном;

Зовнішню – здійснюють незалежні експерти, визначені Кабміном за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій.

Внутрішній аудит митниці охоплюватиме такі напрями діяльності:

створення сприятливих умов для полегшення торгівлі та розвитку конкуренції;

адміністрування митних платежів;

захист суспільства, громадського здоров’я та безпеки навколишнього середовища, а також боротьба з незаконним переміщенням наркотиків та зброї;

організаційний розвиток митних органів.

Міністерству фінансів рекомендовано врахувати механізм вимірювання ефективності діяльності митниць (WCO Performance Measurement Mechanism), розроблений Всесвітньою митною організацією, при визначенні KPI.

На сайті ВР зазначено, що законопроект розроблено для запровадження процедури оцінки роботи митниці з метою отримання інформації про досягнення цілей державної митної політики, підвищення ефективності діяльності органів та оптимізації управлінських процесів.

Ініціатива спрямована також на покращення процедур митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через кордон, та вдосконалення системи і структури митних органів.

У серпні Єврокомісія відзначила прогрес України у модернізації митної сфери та рекомендувала надати митниці статус правоохоронного органу. За оцінкою Єврокомісії, "попри триваючу повномасштабну війну росії проти України, незважаючи на серйозні проблеми з кадровим забезпеченням та бюджетні обмеження, досягнутий Україною прогрес у реалізації митної реформи за останні два роки є дуже вражаючим".