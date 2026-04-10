ТЦК исправил техническую ошибку с военным учетом и "розыском" женщин: что известно

Ошибочный военный учет женщин в "Резерв+" полностью отменен

В приложении "Резерв+" устранили проблему со статусом "в розыске" для женщин, возникшую из-за технической ошибки в одном из районных ТЦК.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

О "розыске" женщин

В результате сбоя 32 человека были ошибочно поставлены на военный учет.

Как сообщается, всем этим гражданкам статус "в розыске" был снят еще две недели назад. Никакие штрафные санкции не применялись, поскольку оснований для этого не было.

Также отмечается, что женщины, ошибочно попавшие в военный учет, будут исключены из него до конца апреля.

В системе планируется изменить механизм обработки данных, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора и предотвратить подобные ошибки в будущем.

Напомним, в приложении "Резерв+" появился новый сервис для онлайн-оплаты штрафов за неуточнение персональных данных до 16 июля 2024 г. со скидкой 50%. После уплаты штрафа производится автоматическое снятие с розыска территориального центра комплектования, а дело закрывается.

Автор:
Ольга Опенько