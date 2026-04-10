ТЦК виправив технічну помилку з військовим обліком та "розшуком" жінок: деталі

У застосунку “Резерв+” усунули проблему зі статусом “в розшуку” для жінок, яка виникла через технічну помилку в одному з районних ТЦК.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Про "розшук" жінок

Унаслідок збою 32 особи були помилково поставлені на військовий облік.

Як повідомляється, усім цим громадянкам статус "в розшуку" було знято ще два тижні тому. Жодних штрафних санкцій не застосовувалося, оскільки підстав для цього не було.

Також зазначається, що жінок, які помилково потрапили до військового обліку, буде виключено з нього до кінця квітня.

У системі планують змінити механізм обробки даних, щоб мінімізувати вплив людського фактора та запобігти подібним помилкам у майбутньому.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" з’явився новий сервіс для онлайн-оплати штрафів за неуточнення персональних даних до 16 липня 2024 року зі знижкою 50%. Після сплати штрафу здійснюється автоматичне зняття з розшуку територіального центру комплектування, а справа закривається.