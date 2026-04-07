Темпы посевной в Украине отстают от прошлогодних на 10,5%

Темпы посевной кампании в Украине в 2026 году остаются ниже прошлогодних. По состоянию на 6 апреля аграрии засеяли 828,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 14% прогнозируемых площадей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Несмотря на то, что за последнюю неделю темпы полевых работ выросли в 1,8 раза до 366,9 тыс. га, общий показатель отстает от аналогичного периода прошлого года на 10,5%. Для сравнения, по состоянию на начало апреля 2025 г. было засеяно 926 тыс. га.

В настоящее время наибольшие площади засеяны ячменем - 420,9 тыс. га (56% от плана), горохом - 186,1 тыс. га (68%), пшеницей - 111,1 тыс. га (60%) и овсом - 86,5 тыс. га (63%). Сев кукурузы и гречихи еще не начался.

Параллельно идет посев технических культур, которыми уже засеяно 60,7 тыс. га. В частности, подсолнечником – 18,3 тыс. га, соей – 0,05 тыс. га, сахарной свеклой – 42,3 тыс. га.

По прогнозу министерства, в 2026 году общая площадь посевов яровых зерновых и зернобобовых культур составит более 6 млн. га. Наибольшую часть традиционно будет занимать кукуруза.

Заметим, что весенняя посевная кампания в Украине сопровождается нестабильностью цен на ресурсы и рисками безопасности. Для поддержки отрасли государство продлило программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9" до марта 2027 года, ввело компенсацию страховых премий до 60% и полное финансирование разминирования сельхозугодий.