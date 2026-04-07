Темпи посівної в Україні відстають від минулорічних на 10,5%

Темпи посівної кампанії в Україні у 2026 році залишаються нижчими за минулорічні. Станом на 6 квітня аграрії засіяли 828,3 тис. га ярих зернових та зернобобових культур, що становить 14% від прогнозованих площ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Попри те, що за останній тиждень темпи польових робіт зросли у 1,8 раза — до 366,9 тис. га, — загальний показник відстає від аналогічного періоду минулого року на 10,5%. Для порівняння, станом на початок квітня 2025 року було засіяно 926 тис. га.

Наразі найбільші площі засіяно ячменем — 420,9 тис. га (56% від плану), горохом — 186,1 тис. га (68%), пшеницею — 111,1 тис. га (60%) та вівсом — 86,5 тис. га (63%). Сівба кукурудзи та гречки ще не розпочалася.

Паралельно триває посів технічних культур, якими вже засіяно 60,7 тис. га. Зокрема, соняшником — 18,3 тис. га, соєю — 0,05 тис. га, цукровими буряками — 42,3 тис. га.

За прогнозом міністерства, у 2026 році загальна площа посівів ярих зернових та зернобобових культур становитиме понад 6 млн га. Найбільшу частку традиційно займатиме кукурудза.

Зауважимо, весняна посівна кампанія в Україні супроводжується нестабільністю цін на ресурси та безпековими ризиками. Для підтримки галузі держава продовжила програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9" до березня 2027 року, запровадила компенсацію страхових премій до 60% та повне фінансування розмінування сільгоспугідь.

Автор:
Тетяна Гойденко