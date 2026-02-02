Тепло и вода, несмотря на блекауты: ЮНИСЕФ передал Украине 106 мощных генераторов

Фонд ООН ЮНИСЕФ доставил в Украину первые 106 генераторов общей мощностью 15,1 МВт, которые обеспечат теплом и водой жителей прифронтовых общин и крупных городов в условиях энергетических вызовов зимы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Новая партия помощи направлена на поддержку критической инфраструктуры в регионах, наиболее подверженных обстрелам и перебоям со светом.

Генераторы передадут предприятиям теплоснабжения и водоканалов в Киеве, Херсоне, Запорожье, Кривом Роге, Конотопе, Вознесенске, Ананьеве, а также в общинах Харьковской области.

Они будут гарантировать стабильную работу насосных станций и котельных в прифронтовых и наиболее уязвимых общинах.

Масштабы программы

По словам вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, эта поставка является частью масштабного пакета помощи стоимостью почти 6,2 млн долларов США .

"Это оборудование разной мощности - от мобильных установок до мощных агрегатов на 1 МВт. Именно такие решения позволяют общинам проходить зиму даже при постоянных атаках", - подчеркнул Кулеба.

В общей сложности программа предусматривает передачу 255 генераторов суммарной мощностью более 40 МВт.

Логистика и техническое сопровождение

По состоянию на начало февраля ситуация с поставками следующая:

106 единиц уже доставлены и переданы общинам; 94 единицы - находятся в пути; 55 единиц – готовятся к отправке в ближайшее время.

ЮНИСЕФ не только закупает технику, но и берет на себя полный цикл поддержки: транспортировку, профессиональную установку на объектах и последующее сервисное обслуживание оборудования.

Фото: Минразвития

Напомним, несколько дней назад партия из 76 аварийных генераторов по стратегическим резервам ЕС прибыла в Киев для возобновления электроснабжения в украинских населенных пунктах.