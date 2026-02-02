- Категорія
Тепло і вода попри блекаути: ЮНІСЕФ передав Україні 106 потужних генераторів
Фонд ООН ЮНІСЕФ доставив в Україну перші 106 генераторів загальною потужністю 15,1 МВт, які забезпечать теплом та водою мешканців прифронтових громад і великих міст в умовах енергетичних викликів зими.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Нова партія допомоги спрямована на підтримку критичної інфраструктури в регіонах, що найбільше потерпають від обстрілів та перебоїв зі світлом.
Генератори передадуть підприємствам теплопостачання та водоканалам у Києві, Херсоні, Запоріжжі, Кривому Розі, Конотопі, Вознесенську, Ананьєві, а також у громадах Харківської області.
Вони гарантуватимуть стабільну роботу насосних станцій та котелень в прифронтових і найбільш уразливих громадах.
Масштаби програми
За словами віцепремʼєр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, ця поставка є частиною масштабного пакету допомоги вартістю майже 6,2 млн доларів США.
"Це обладнання різної потужності — від мобільних установок до потужних агрегатів на 1 МВт. Саме такі рішення дозволяють громадам проходити зиму навіть за умов постійних атак", — підкреслив Кулеба.
Загалом програма передбачає передачу 255 генераторів сумарною потужністю понад 40 МВт.
Логістика та технічний супровід
Станом на початок лютого ситуація з поставками наступна:
- 106 одиниць — вже доставлено та передано громадам;
- 94 одиниці — перебувають у дорозі;
- 55 одиниць — готуються до відправлення найближчим часом.
Зазначається, що ЮНІСЕФ не лише закуповує техніку, а й бере на себе повний цикл підтримки: транспортування, професійне встановлення на об'єктах та подальше сервісне обслуговування обладнання.
Нагадаємо, кілька днів тому партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула до Києва для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.