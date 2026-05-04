Лидеры украинского
бизнеса
Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
Smart 

Money

Техника под обстрелами: аграрии просят Кабмин компенсировать стоимость подержанных тракторов

трактор
Аграрии на прифронтовых территориях отказываются от новой техники

Всеукраинский аграрный совет (ВАР) обратился к министру экономики, окружающей среды и сельскому хозяйству Украины Алексею Соболеву с просьбой изменить подход к господдержке агропроизводителей, работающих в прифронтовых зонах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ВАР.

Главное требование — ввести компенсации за приобретение подержанной техники.

Сейчас государство возмещает деньги только за новую сельхозтехнику украинского производства. Однако для хозяйств вблизи линии фронта такой подход экономически необоснован.

Аграрии объясняют, что в условиях постоянных обстрелов и высокого риска потери или повреждения техники инвестирования в новую экономически необоснованно.

"Для обработки сельскохозяйственных угодий они вынуждены работать в условиях повседневного риска ее потери или повреждения в результате вражеских обстрелов. Это делает приобретение и использование новой техники бессмысленной и бесполезной тратой средств", - отмечают в ВАР.

Аграрии объясняют, что в зоне боевых действий выгоднее купить несколько б/у единиц техники вместо одной новой. Такую тактику используют и ВСУ при закупке пикапов: более дешевый транспорт легче заменить в случае уничтожения.

Пока используемая техника (как отечественная, так и иностранная) не подпадает ни под одну программу компенсаций, которая оставляет прифронтовые хозяйства без реальной поддержки.

Что предлагают изменить

ВАР призывает Кабинет Министров создать отдельную программу для предприятий в зоне повышенного риска. Она должна предусматривать:

  • частичную компенсацию стоимости б/у техники;
  • поддержку закупки как украинских, так и иностранных брендов.

"Учитывая приведенное, просим Вас инициировать введение государственной программы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, действующих на прифронтовых территориях, в виде частичной компенсации стоимости приобретения сельскохозяйственной техники, в том числе и иностранного производства", — говорится в обращении.

Напомним, что аграрные предприятия, работающие на территориях возможных или активных боевых действий, смогут получать до 40% компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства. Для других агропроизводителей условия остаются в силе — компенсация на уровне 25% от стоимости техники.

Автор:
Татьяна Бессараб