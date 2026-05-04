Техніка під обстрілами: аграрії просять Кабмін компенсувати вартість вживаних тракторів

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева з проханням змінити підхід до держпідтримки агровиробників, які працюють у прифронтових зонах.

Головна вимога — запровадити компенсації за придбання вживаної техніки.

Зараз держава відшкодовує кошти лише за нову сільгосптехніку українського виробництва. Проте для господарств поблизу лінії фронту такий підхід є економічно необґрунтованим.

Аграрії пояснюють, що в умовах постійних обстрілів і високого ризику втрати або пошкодження техніки інвестування у нову є економічно необґрунтованим.

"Для обробки сільськогосподарських угідь вони змушені працювати в умовах повсякденного ризику її втрати чи пошкодження внаслідок ворожих обстрілів. Це робить придбання та використання нової техніки безглуздим та марною тратою коштів", — зазначають у ВАР.

Аграрії пояснюють, що в зоні бойових дій вигідніше купити кілька вживаних одиниць техніки замість однієї нової. Таку тактику використовують і ЗСУ при закупівлі пікапів: дешевший транспорт легше замінити у разі знищення.

Наразі вживана техніка (як вітчизняна, так і іноземна) не підпадає під жодну програму компенсацій, що залишає прифронтові господарства без реальної підтримки.

Що пропонують змінити

ВАР закликає Кабінет Міністрів створити окрему програму для підприємств у зоні підвищеного ризику. Вона має передбачати:

часткову компенсацію вартості вживаної техніки;

підтримку закупівлі як українських, так і іноземних брендів.

"Враховуючи наведене, просимо Вас ініціювати запровадження державної програми підтримки сільськогосподарських товаровиробників, які діють на прифронтових територіях, у вигляді часткової компенсації вартості придбання вживаної сільськогосподарської техніки, в тому числі й іноземного виробництва", — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, аграрні підприємства, що працюють на територіях можливих або активних бойових дій, зможуть отримувати до 40% компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва. Для інших агровиробників умови залишаються чинними — компенсація на рівні 25% вартості техніки.