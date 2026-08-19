Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,78

+0,08

EUR

51,83

+0,02

Наличный курс:

USD

44,88

44,79

EUR

51,95

51,80

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Тип
MMR
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Тотальный PR марафон 2026 – последний день слепой цены

Тотальный PR марафон 2026 – последний день слепой цены
Тотальный PR марафон 2026 – последний день слепой цены

25 сентября в Киеве на Тотальном PR марафоне 2026 – ежегодном топовом событии от MMR и Ekonomika+ – соберутся PR-профи, которые как никто понимают "тотальность" пиара. У каждого своя экспертиза, все тонкости стратегий и тактик, которые влияют на все сферы бизнеса и померяются друг с другом и поделятся с аудиторией.

❗️ 20 августа 2026 года цена за участие вырастет. Так что хватайте возможность присоединиться к мероприятию по лучшим условиям – регистрируйтесь по ссылке.

Тотальный PR марафон 2026 – это:

БИЗНЕС
 PR как часть бизнес-решений, коммуникация CEO, работа с HR и корпоративной культурой, взаимодействие с государством и PR в бизнес-цифрах.

РЕПУТАЦИЯ
 Репутационный иммунитет и доверие, антикризисные коммуникации 24/7, темы, общественное давление, поляризация и решения, которые могут запустить кризис.

ВЛИЯНИЕ
 CEO, сотрудники, инфлюэнсеры, эксперты и комьюнити как новые голоса бренда, адвокация и прямая связь с аудиторией.

ВНИМАНИЕ
 Борьба с информационным шумом, новые форматы и каналы, работа с медиа, контент, ИИ и поиск способов оставаться заметными, когда все уже говорят.

В программе:

  • 30+ спикеров;
  • три честных, острых панельных дискуссии о главном;
  • 300+ участников офлайн и 8000+ онлайн;
  • живое общение с лидерами отрасли;
  • церемония награждения победителей Конкурса PR-кейсов.

📍 25 сентября 2026 | Киев

Регистрируйтесь по ссылке и присоединяйтесь к событию по лучшим условиям.

Тотальный PR марафон 2026 года для тех, кто уже оказывает влияние на то, как бизнес звучит и как его воспринимают.

Следи за деталями программы и обновлениями в официальном канале события.

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности