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Тотальный PR марафон 2026 – последний день слепой цены
25 сентября в Киеве на Тотальном PR марафоне 2026 – ежегодном топовом событии от MMR и Ekonomika+ – соберутся PR-профи, которые как никто понимают "тотальность" пиара. У каждого своя экспертиза, все тонкости стратегий и тактик, которые влияют на все сферы бизнеса и померяются друг с другом и поделятся с аудиторией.
❗️ 20 августа 2026 года цена за участие вырастет. Так что хватайте возможность присоединиться к мероприятию по лучшим условиям – регистрируйтесь по ссылке.
Тотальный PR марафон 2026 – это:
БИЗНЕС
PR как часть бизнес-решений, коммуникация CEO, работа с HR и корпоративной культурой, взаимодействие с государством и PR в бизнес-цифрах.
РЕПУТАЦИЯ
Репутационный иммунитет и доверие, антикризисные коммуникации 24/7, темы, общественное давление, поляризация и решения, которые могут запустить кризис.
ВЛИЯНИЕ
CEO, сотрудники, инфлюэнсеры, эксперты и комьюнити как новые голоса бренда, адвокация и прямая связь с аудиторией.
ВНИМАНИЕ
Борьба с информационным шумом, новые форматы и каналы, работа с медиа, контент, ИИ и поиск способов оставаться заметными, когда все уже говорят.
В программе:
- 30+ спикеров;
- три честных, острых панельных дискуссии о главном;
- 300+ участников офлайн и 8000+ онлайн;
- живое общение с лидерами отрасли;
- церемония награждения победителей Конкурса PR-кейсов.
📍 25 сентября 2026 | Киев
Регистрируйтесь по ссылке и присоединяйтесь к событию по лучшим условиям.
Тотальный PR марафон 2026 года для тех, кто уже оказывает влияние на то, как бизнес звучит и как его воспринимают.
Следи за деталями программы и обновлениями в официальном канале события.