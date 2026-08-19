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Тотальний PR марафон 2026 – останній день сліпої ціни

Тотальний PR марафон 2026 – останній день сліпої ціни
Тотальний PR марафон 2026 – останній день сліпої ціни

25 вересня у Києві на Тотальному PR марафоні 2026 – топовій щорічній події від MMR та Ekonomika+ – зберуться PR-профі, які як ніхто розуміють "тотальність" піару. У кожного своя експертиза, усі тонкощі стратегій і тактик, які впливають на всі сфери бізнесу і якими вони поміряються один з одним та поділяться з аудиторією.

❗️20 серпня 2026 року ціна за участь зросте. Тож хапайте можливість долучитися до заходу за найкращими умовами – реєструйтеся за посиланням.

Тотальний PR марафон 2026 – це:

БІЗНЕС
PR як частина бізнес-рішень, комунікація CEO, робота з HR та корпоративною культурою, взаємодія з державою та PR у бізнес-цифрах.

РЕПУТАЦІЯ
Репутаційний імунітет та довіра, антикризові комунікації 24/7, чутливі теми, суспільний тиск, поляризація та рішення, які можуть запустити кризу.

ВПЛИВ
CEO, співробітники, інфлюенсери, експерти та ком’юніті як нові голоси бренду, адвокація та прямий зв’язок з аудиторією.

УВАГА
Боротьба з інформаційним шумом, нові формати й канали, робота з медіа, контент, ШІ та пошук способів залишатися помітними, коли всі вже щось говорять.

У програмі:

  • 30+ спікерів;
  • три чесні, гострі панельні дискусії про головне;
  • 300+ учасників офлайн та 8000+ онлайн;
  • живе спілкування з лідерами галузі;
  • церемонія нагородження переможців Конкурсу PR-кейсів.

📍 25 вересня 2026 року | Київ

Реєструйтеся за посиланням та долучайтеся до події за найкращими умовами

Тотальний PR марафон 2026 для тих, хто вже впливає на те, як бізнес звучить і як його сприймають.

Стеж за деталями програми та оновленнями в офіційному каналі події.

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