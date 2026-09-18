Тотальный PR марафон 2026: репутация бизнеса, кризисные коммуникации и действия на опережение

Репутацию нельзя поставить в паузу. Ее строят годами, а проверяют за один день. Доверие клиентов, партнеров, команды и общества формируется задолго до первого кризиса. Но когда она приходит, бизнесу приходится действовать в условиях, где правильного сценария на все случаи нет.

25 сентября на Тотальном PR марафоне 2026 во время панельной дискуссии "Репутационный иммунитет: как строить и сохранить трудно восстановить" поговорим о том:

как сегодня формируется репутация бренда, как ее измерять и что помогает ее сохранять;

как отличить репутационный кризис от информационного шума;

как коммуникациям перейти от тушения пожаров к стратегическому управлению репутацией;

всегда ли коммуникация должна быть ответом на общественное давление;

работает ли кенселлинг как репутационный риск для украинского бизнеса;

и, конечно, как выглядит методика выхода из репутационного пике.

Свои подходы к работе с репутационными рисками представят:

Илона Станкевич , руководитель коммуникаций, советник министра молодежи и спорта Украины;

Оксана Мороз , основатель инициативы по инфогигиене "Как не стать овощем";

Уляна Колодий , основательница и CEO u.comms;

Виктория Илинская , руководитель по коммуникациям "Филип Моррис Украина";

Юла , основатель, руководитель PR-агентства YULA Company;

Ярина Скороход, Strategic Communications & GR, ДТЭК.

Модерировать разговор Елена Цинтила, телеведущая "Мы - Украина".

Присоединяйся 25 сентября к Тотальному PR марафону 2026, чтобы посмотреть на PR шире – внимание, репутацию, влияние и новые форматы.