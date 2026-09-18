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Лідери
бізнес-репутації
Тип
MMR
Категория
Новости
Дата публикации

Тотальный PR марафон 2026: репутация бизнеса, кризисные коммуникации и действия на опережение

Тотальный PR марафон 2026: репутация бизнеса, кризисные коммуникации и действия на опережение
Тотальный PR марафон 2026: репутация бизнеса, кризисные коммуникации и действия на опережение

Репутацию нельзя поставить в паузу. Ее строят годами, а проверяют за один день. Доверие клиентов, партнеров, команды и общества формируется задолго до первого кризиса. Но когда она приходит, бизнесу приходится действовать в условиях, где правильного сценария на все случаи нет.

25 сентября на Тотальном PR марафоне 2026 во время панельной дискуссии "Репутационный иммунитет: как строить и сохранить трудно восстановить" поговорим о том:

  • как сегодня формируется репутация бренда, как ее измерять и что помогает ее сохранять;
  • как отличить репутационный кризис от информационного шума;
  • как коммуникациям перейти от тушения пожаров к стратегическому управлению репутацией;
  • всегда ли коммуникация должна быть ответом на общественное давление;
  • работает ли кенселлинг как репутационный риск для украинского бизнеса;
  • и, конечно, как выглядит методика выхода из репутационного пике.

Свои подходы к работе с репутационными рисками представят:

  • Илона Станкевич, руководитель коммуникаций, советник министра молодежи и спорта Украины;
  • Оксана Мороз, основатель инициативы по инфогигиене "Как не стать овощем";
  • Уляна Колодий, основательница и CEO u.comms;
  • Виктория Илинская, руководитель по коммуникациям "Филип Моррис Украина";
  • Юла, основатель, руководитель PR-агентства YULA Company;
  • Ярина Скороход, Strategic Communications & GR, ДТЭК.

Модерировать разговор Елена Цинтила, телеведущая "Мы - Украина".

Присоединяйся 25 сентября к Тотальному PR марафону 2026, чтобы посмотреть на PR шире – внимание, репутацию, влияние и новые форматы.

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