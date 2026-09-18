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Тотальный PR марафон 2026: репутация бизнеса, кризисные коммуникации и действия на опережение
Репутацию нельзя поставить в паузу. Ее строят годами, а проверяют за один день. Доверие клиентов, партнеров, команды и общества формируется задолго до первого кризиса. Но когда она приходит, бизнесу приходится действовать в условиях, где правильного сценария на все случаи нет.
25 сентября на Тотальном PR марафоне 2026 во время панельной дискуссии "Репутационный иммунитет: как строить и сохранить трудно восстановить" поговорим о том:
- как сегодня формируется репутация бренда, как ее измерять и что помогает ее сохранять;
- как отличить репутационный кризис от информационного шума;
- как коммуникациям перейти от тушения пожаров к стратегическому управлению репутацией;
- всегда ли коммуникация должна быть ответом на общественное давление;
- работает ли кенселлинг как репутационный риск для украинского бизнеса;
- и, конечно, как выглядит методика выхода из репутационного пике.
Свои подходы к работе с репутационными рисками представят:
- Илона Станкевич, руководитель коммуникаций, советник министра молодежи и спорта Украины;
- Оксана Мороз, основатель инициативы по инфогигиене "Как не стать овощем";
- Уляна Колодий, основательница и CEO u.comms;
- Виктория Илинская, руководитель по коммуникациям "Филип Моррис Украина";
- Юла, основатель, руководитель PR-агентства YULA Company;
- Ярина Скороход, Strategic Communications & GR, ДТЭК.
Модерировать разговор Елена Цинтила, телеведущая "Мы - Украина".
Присоединяйся 25 сентября к Тотальному PR марафону 2026, чтобы посмотреть на PR шире – внимание, репутацию, влияние и новые форматы.