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Тотальний PR марафон 2026: репутація бізнесу, кризові комунікації та дії на випередження
Репутацію не можна поставити на паузу. Її будують роками, а перевіряють за один день. Довіра клієнтів, партнерів, команди і суспільства формується задовго до першої кризи. Але коли вона приходить, бізнесу доводиться діяти в умовах, де правильного сценарію на всі випадки не існує.
25 вересня на Тотальному PR марафоні 2026 під час панельної дискусії "Репутаційний імунітет: як будувати та зберегти те, що важко відновити" поговоримо про те:
- як сьогодні формується репутація бренду, як її вимірювати та що допомагає її зберігати;
- як відрізнити репутаційну кризу від інформаційного шуму;
- як комунікаціям перейти від гасіння пожеж до стратегічного управління репутацією;
- чи завжди комунікація має бути відповіддю на суспільний тиск;
- чи працює кенселінг як репутаційний ризик для українського бізнесу;
- та, звісно, як виглядає методичка щодо виходу з репутаційного піке.
Свої підходи до роботи з репутаційними ризиками представлять:
- Ілона Станкевич, керівниця комунікацій, радниця міністра молоді та спорту України;
- Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни "Як не стати овочем";
- Уляна Колодій, засновниця та CEO u.comms;
- Вікторія Ілінська, керівниця з комунікацій "Філіп Морріс Україна";
- Юла, засновниця, керівниця PR-агенції YULA Company;
- Ярина Скороход, Strategic Communications & GR, ДТЕК.
Модеруватиме розмову Олена Цинтила, телеведуча "Ми – Україна".
Приєднуйся 25 вересня до Тотального PR марафону 2026, щоб подивитися на PR ширше – через увагу, репутацію, вплив і нові формати.