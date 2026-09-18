RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Готівковий курс:

USD

44,87

44,75

EUR

51,95

51,70

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Тип
MMR
Категорія
Новини
Дата публікації

Тотальний PR марафон 2026: репутація бізнесу, кризові комунікації та дії на випередження

Тотальний PR марафон 2026: репутація бізнесу, кризові комунікації та дії на випередження
Тотальний PR марафон 2026: репутація бізнесу, кризові комунікації та дії на випередження

Репутацію не можна поставити на паузу. Її будують роками, а перевіряють за один день. Довіра клієнтів, партнерів, команди і суспільства формується задовго до першої кризи. Але коли вона приходить, бізнесу доводиться діяти в умовах, де правильного сценарію на всі випадки не існує.

25 вересня на Тотальному PR марафоні 2026 під час панельної дискусії "Репутаційний імунітет: як будувати та зберегти те, що важко відновити" поговоримо про те:

  • як сьогодні формується репутація бренду, як її вимірювати та що допомагає її зберігати; 
  • як відрізнити репутаційну кризу від інформаційного шуму;
  • як комунікаціям перейти від гасіння пожеж до стратегічного управління репутацією; 
  • чи завжди комунікація має бути відповіддю на суспільний тиск;
  • чи працює кенселінг як репутаційний ризик для українського бізнесу;
  • та, звісно, як виглядає методичка щодо виходу з репутаційного піке.

Свої підходи до роботи з репутаційними ризиками представлять:

  • Ілона Станкевич, керівниця комунікацій, радниця міністра молоді та спорту України;
  • Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни "Як не стати овочем";
  • Уляна Колодій, засновниця та CEO u.comms;
  • Вікторія Ілінська, керівниця з комунікацій "Філіп Морріс Україна";
  • Юла, засновниця, керівниця PR-агенції YULA Company;
  • Ярина Скороход, Strategic Communications & GR, ДТЕК.

Модеруватиме розмову Олена Цинтила, телеведуча "Ми – Україна".

Приєднуйся 25 вересня до Тотального PR марафону 2026, щоб подивитися на PR ширше – через увагу, репутацію, вплив і нові формати. 

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності