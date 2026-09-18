Тотальний PR марафон 2026: репутація бізнесу, кризові комунікації та дії на випередження

Репутацію не можна поставити на паузу. Її будують роками, а перевіряють за один день. Довіра клієнтів, партнерів, команди і суспільства формується задовго до першої кризи. Але коли вона приходить, бізнесу доводиться діяти в умовах, де правильного сценарію на всі випадки не існує.

25 вересня на Тотальному PR марафоні 2026 під час панельної дискусії "Репутаційний імунітет: як будувати та зберегти те, що важко відновити" поговоримо про те:

як сьогодні формується репутація бренду, як її вимірювати та що допомагає її зберігати;

як відрізнити репутаційну кризу від інформаційного шуму;

як комунікаціям перейти від гасіння пожеж до стратегічного управління репутацією;

чи завжди комунікація має бути відповіддю на суспільний тиск;

чи працює кенселінг як репутаційний ризик для українського бізнесу;

та, звісно, як виглядає методичка щодо виходу з репутаційного піке.

Свої підходи до роботи з репутаційними ризиками представлять:

Ілона Станкевич , керівниця комунікацій, радниця міністра молоді та спорту України;

Оксана Мороз , засновниця ініціативи з інфогігієни "Як не стати овочем";

Уляна Колодій , засновниця та CEO u.comms;

Вікторія Ілінська , керівниця з комунікацій "Філіп Морріс Україна";

Юла , засновниця, керівниця PR-агенції YULA Company;

Ярина Скороход, Strategic Communications & GR, ДТЕК.

Модеруватиме розмову Олена Цинтила, телеведуча "Ми – Україна".

Приєднуйся 25 вересня до Тотального PR марафону 2026, щоб подивитися на PR ширше – через увагу, репутацію, вплив і нові формати.