Трамп планирует расширить запрет на въезд в США для 30 государств

Администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить запрет на въезд в страну для граждан тридцати стран.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Издание напоминает, что Белый дом уже ввел ограничения на въезд граждан некоторых стран. Однако ожидается, что этот перечень будет расширен до 30 государств, а новый список опубликуют в ближайшее время.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) 2 декабря заявила, что приостановит рассмотрение всех иммиграционных запросов от граждан 19 стран, на которые уже распространяются ограничения. В частности, речь идет о получении зеленых карт.

Также США планируют приступить к "комплексному пересмотру" разрешений, предоставленных гражданам этих стран, которые въехали в США во время работы администрации президента Джо Байдена.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм 1 декабря сообщила, что во время встречи с Трампом рекомендовала ему расширить действующий запрет на въезд, но не уточнила, о каком количестве стран идет речь.

"Я только что встретилась с президентом. Я рекомендую полный запрет на въезд для каждой проклятой страны, которая наполняет нашу нацию убийцами, пиявками и наркоманами ", - написала она в X.

Во время первого срока в должности Трамп уже инициировал подобные меры, запретив въезд гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Это решение вызвало волну критики, однако, после нескольких правовых изменений, его поддержал Верховный суд США в 2018 году. Его упразднил Джо Байден в 2021 году.

Трамп запретил гражданам 12 стран въезд в США

Дональд Трамп 4 июня подписал указ о полного ограничения въезда в США граждан 12 стран из-за рисков безопасности.

Согласно приказу полностью запрещен въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, Трамп частично ограничил въезд для жителей еще 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.