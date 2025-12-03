Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США для 30 держав: хто у переліку

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує розширити заборону на в’їзд до країни для громадян тридцяти країн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Видання нагадує, що Білий дім уже ввів обмеження на в’їзд для громадян деяких країн. Однак очікується, що цей перелік розширять до 30 держав, а новий список опублікують найближчим часом.

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) 2 грудня заявила, що призупинить розгляд усіх імміграційних запитів від громадян 19 країн, на які вже поширюються обмеження. Зокрема, йдеться про отримання зелених карток.

Також США планують розпочати "комплексний перегляд" дозволів, наданих громадянам цих країн, які в'їхали до США під час роботи адміністрації президента Джо Байдена.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем 1 грудня повідомила, що під час зустрічі з Трампом рекомендувала йому розширити чинну заборону на в'їзд, але не уточнила, про яку кількість країн ідеться.

"Я щойно зустрілася з президентом. Я рекомендую повну заборону на в'їзд для кожної клятої країни, яка наповнює нашу націю вбивцями, п’явками й наркоманами", — написала вона в X.

Під час свого першого терміну на посаді Трамп уже ініціював подібні заходи, заборонивши в’їзд громадянам семи країн з переважно мусульманським населенням. Це рішення викликало хвилю критики, однак після кількох правових змін його підтримав Верховний суд США у 2018 році. Його скасував Джо Байден у 2021 році.

Трамп заборонив громадянам 12 країн в'їзд до США

Дональд Трамп 4 червня підписав указ щодо повного обмеження в'їзду до США громадян 12 країн через безпекові ризики.

Згідно з наказом, повністю заборонено вʼїзд до США громадянам Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Крім того, Трамп частково обмежив в’їзд для жителів ще 7 країн: Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан та Венесуела.