Третья штурмовая создает акселератор оборонных технологий с тестированием на поле боя

3-я отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) инициирует проект AB3 Tech, целью которого является сотрудничество с компаниями в сфере оборонных технологий. Эта платформа поможет разработчикам тестировать свои продукты в реальных боевых условиях, создавать рекламный контент и привлекать внешние инвестиции.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на издание Defender Media .

Официальных сообщений о запуске инициативы издания не нашло, но известно, что AB3 Tech уже имеет вебсайт и страницу в LinkedIn. Поскольку сайт доступен только на английском языке, это может свидетельствовать об ориентации проекта на сотрудничество с международными оборонными компаниями. Пресс-служба 3-й ОШБр не ответила на запрос, отправленный Defender Media 20 мая.

В соцсетях 3 ОШБр есть только одно упоминание о проекте. В марте 2025 года бригада сообщила, что на выставке "Арсенал талантов" были представлены разработки конструкторского бюро AB3Tech — гусеничный транспортер Octopus и робот-разминировщик Moses. Также проект упоминается среди партнеров European Defense Tech Hackathon, который проходит во Львове в эти дни.

Какие сервисы AB3 Tech предоставляет оборонным компаниям

AB3 Tech предлагает оборонным компаниям несколько услуг, направленных на поддержку развития и тестирования технологий. Первая из них — тестирование продукции в реальных боевых условиях, где разработчики получают быстрый фидбек от опытных военных.

Еще одна услуга – акселерация стартапов в сфере defence tech. AB3 Tech оказывает поддержку компаниям на ранних стадиях развития (pre-seed и seed), помогая улучшить их процесс фандрейзинга благодаря "письмам заинтересованности" от бригады, что может облегчить привлечение инвестиций и расширение партнерской сети.

Кроме того, AB3 Tech занимается изготовлением промо-контента для оборонных компаний. Они помогают создавать аутентичные видео и материалы, которые демонстрируют работу продукции в боевых условиях, а также собирают отзывы украинских военных, что повышает доверие к продукции на международных рынках.

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