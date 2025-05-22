Третя штурмова створює акселератор оборонних технологій із тестуванням на полі бою

3-тя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) ініціює проєкт AB3 Tech, який має на меті співпрацю з компаніями у сфері оборонних технологій. Ця платформа допоможе розробникам тестувати свою продукцію в реальних бойових умовах, створювати рекламний контент та залучати зовнішні інвестиції.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на видання Defender Media.

Офіційних повідомлень про запуск ініціативи видання не знайшло, але відомо, що AB3 Tech вже має вебсайт та сторінку в LinkedIn. Оскільки сайт доступний лише англійською, це може свідчити про орієнтацію проєкту на співпрацю з міжнародними оборонними компаніями. Пресслужба 3 ОШБр не відповіла на запит, надісланий Defender Media 20 травня.

У соцмережах 3 ОШБр є лише одна згадка про проєкт. У березні 2025 року бригада повідомила, що на виставці “Арсенал талантів” було представлено розробки конструкторського бюро AB3Tech — гусеничний транспортер Octopus та робот-розміновувач Moses. Також проєкт згадується серед партнерів European Defense Tech Hackathon, який відбувається у Львові в ці дні.

Які сервіси AB3 Tech надає оборонним компаніям

AB3 Tech пропонує оборонним компаніям кілька послуг, спрямованих на підтримку розвитку та тестування технологій. Перша з них — тестування продукції в реальних бойових умовах, де розробники отримують швидкий фідбек від досвідчених військових. Це дає можливість отримати практичні поради та інсайти щодо своїх технологій, що дозволяє стартапам удосконалювати продукцію в умовах, наближених до реальних бойових ситуацій.

Ще одна послуга — акселерація стартапів у сфері defence tech. AB3 Tech надає підтримку компаніям на ранніх стадіях розвитку (pre-seed і seed), допомагаючи покращити їхній процес фандрейзингу завдяки "листам зацікавленості" від бригади, що може полегшити залучення інвестицій та розширення партнерської мережі.

Крім того, AB3 Tech займається виготовленням промо-контенту для оборонних компаній. Вони допомагають створювати автентичні відео та матеріали, які демонструють роботу продукції в бойових умовах, а також збирають відгуки від українських військових, що підвищує довіру до продукції на міжнародних ринках.

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