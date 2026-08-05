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Три общины Черниговщины получили новые инклюзивные автобусы к учебному году (ФОТО)

инклюзивный автобус
Общины Черниговщины получили новые инклюзивные автобусы / Фото: Черниговская ОВА

Перед началом нового учебного года Бобровицкая, Вертиевская и Варвинская территориальные общества Черниговской области получили инклюзивные школьные автобусы. Закупка транспорта реализована при финансовой поддержке ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Фото 2 — Три общины Черниговщины получили новые инклюзивные автобусы к учебному году (ФОТО)
Парк школьных автобусов Черниговщины пополнился инклюзивными ТС/Фото: Черниговская ОВА

Автобусы оборудованы специальными подъемниками для транспортировки детей в колесных креслах.

Фото 3 — Три общины Черниговщины получили новые инклюзивные автобусы к учебному году (ФОТО)
Черниговские общины получили инклюзивные школьные автобусы/Фото: Черниговская ОВА

План пополнения автопарков и финансирования

В этом году школьные автопарки Черниговской области должны пополниться 14 новинками: 10 обычными и 4 специальными автобусами (три из которых уже переданы общинам). Остальные транспорты планируют доставить до конца августа или в течение сентября.

инклюхФинансирование проекта осуществляется из нескольких источников:

  • государство выделило почти 45 млн грн государственного субвенциирования;
  • общины дофинансировали более 12,5 млн грн из местных бюджетов;
  • финансовая поддержка предоставлена в рамках программы ЕС Ukraine Facility.

Потребность в замене транспорта

Обновление школьного автопарка критически важно из-за последствий боевых действий и износа имущества.

"Для нас это очень важная поддержка. К сожалению, 5 автобусов были уничтожены из-за российских обстрелов, еще 4 - повреждены. Плюс автопарк устаревший. Поэтому закупка нового транспорта просто необходима", — глава Черниговской ОВА.

Напомним, в 2026 году украинские общины закупят более 540 школьных автобусов на 2 млрд грн. Приоритет отдается лицеям, школам с большим количеством учащихся и учреждениям для детей с особыми образовательными потребностями.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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