Три громади Чернігівщини отримали нові інклюзивні автобуси до навчального року (ФОТО)

Перед початком нового навчального року Бобровицька, Вертіївська та Варвинська територіальні громади Чернігівської області отримали інклюзивні шкільні автобуси. Закупівлю транспорту реалізовано за фінансової підтримки ЄСв межах програми Ukraine Facility.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Парк шкільних автобусів Чернігівщини поповнився інклюзивними ТЗ / Фото: Чернігівська ОВА

Автобуси обладнані спеціальними підйомниками для транспортування дітей у кріслах колісних.

Чернігівські громади отримали інклюзивні шкільні автобуси / Фото: Чернігівська ОВА

План поповнення автопарків та фінансування

Загалом цього року шкільні автопарки Чернігівської області мають поповнитися 14 новинками: 10 звичайними та 4 спеціальними автобусами (три з яких уже передано громадам). Решту транспорту планують доставити до кінця серпня або протягом вересня.

інклюхФінансування проєкту здійснюється з кількох джерел:

держава виділила майже 45 млн грн державного субвенціювання;

громади дофінансували понад 12,5 млн грн з місцевих бюджетів;

фінансову підтримку надано в межах програми ЄС Ukraine Facility.

Потреба у заміні транспорту

Оновлення шкільного автопарку є критично важливим через наслідки бойових дій та знос майна.

"Для нас це дуже важлива підтримка. На жаль, 5 автобусів були знищені через російські обстріли, ще 4 - пошкоджені. Плюс автопарк застарілий. Тому закупівля нового транспорту є просто необхідною", — очільник Чернігівської ОВА.

Нагадаємо, у 2026 році українські громади закуплять понад 540 шкільних автобусів на 2 млрд грн. Пріоритет надається ліцеям, школам з великою кількістю учнів та закладам для дітей з особливими освітніми потребами.