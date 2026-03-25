Тройная зарплата, завышенные премии и убытки на 18 млн грн: Госаудитслужба выявила нарушения в ГП "Документ"

гривны
Государственная аудиторская служба Украины по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП "Документ" выявила нарушения на общую сумму 71 млн грн, из которых более 18 млн грн связаны с необоснованными выплатами и надбавками руководству и отдельным должностным лицам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной аудиторской службы.

В частности, бывшая заместитель директора одного из департаментов совмещала руководство в Киеве с одновременным управлением двумя филиалами – в Польше и Германии. Она получала полные зарплаты за все рабочее время, хотя физически не могла исполнять обязанности в разных странах.

После освобождения от основного поста в Украине она продолжала получать две полные зарплаты от зарубежных филиалов. Совокупно это привело к ущербу государству на 9,5 млн. грн.

Еще почти 9 млн. грн. были потрачены на безосновательные премии и награды экскеровничеству, выплаты за неотработанное время и завышенные надбавки бывшим работникам в зарубежных филиалах.

Кроме того, ревизия обнаружила, что ГП «Документ» заключило договоры о закупках более чем на 52 млн грн без надлежащих процедур. На руководителя предприятия составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, направленных в суд. За такие нарушения предусмотрены штрафы от 330 тыс. до 1,7 млн. грн.

Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы. Предприятию направлено требование об устранении нарушений и возмещении нанесенного ущерба.

С начала 2025 года Государственная аудиторская служба выявила нарушений на 6 миллиардов гривен в досудебных расследованиях для обеспечения неотвратимости наказания виновных за финансовые злоупотребления.

Автор:
Татьяна Гойденко