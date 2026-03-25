Потрійна зарплата, завищені премії і збитки на 18 млн грн: Держаудитслужба виявила порушення в ДП "Документ"

Державна аудиторська служба України за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ДП "Документ" виявила порушення на загальну суму 71 млн грн, з яких понад 18 млн грн пов’язані з необґрунтованими виплатами та надбавками керівництву й окремим посадовцям.

Зокрема, колишня заступниця директора одного з департаментів суміщала керівництво у Києві з одночасним управлінням двома філіями – у Польщі та Німеччині. Вона отримувала повні зарплати за весь робочий час, хоча фізично не могла виконувати обов’язки в різних країнах.

Після звільнення з основної посади в Україні вона продовжувала отримувати дві повні зарплати від закордонних філій. Сукупно це призвело до збитків державі на 9,5 млн грн.

Ще майже 9 млн грн були витрачені на безпідставні премії та нагороди екскерівництву, виплати за невідпрацьований час та завищені надбавки колишнім працівникам у закордонних філіях.

Крім того, ревізія виявила, що ДП «Документ» уклало договори про закупівлі на понад 52 млн грн без належних процедур. На керівника підприємства складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення, які направлено до суду. За такі порушення передбачено штрафи від 330 тис. до 1,7 млн грн.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів. Підприємству надіслано вимогу щодо усунення порушень і відшкодування завданих збитків.

Додамо, з початку 2025 року Державна аудиторська служба виявила порушень на 6 мільярдів гривень у досудових розслідуваннях для забезпечення невідворотності покарання винних осіб за фінансові зловживання.