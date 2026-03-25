Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,05

43,92

EUR

51,24

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Потрійна зарплата, завищені премії і збитки на 18 млн грн: Держаудитслужба виявила порушення в ДП "Документ"

гривні
Держаудитслужба виявила порушення в ДП "Документ" / Depositphotos

Державна аудиторська служба України за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ДП "Документ" виявила порушення на загальну суму 71 млн грн, з яких понад 18 млн грн пов’язані з необґрунтованими виплатами та надбавками керівництву й окремим посадовцям.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної аудиторської служби.

Зокрема, колишня заступниця директора одного з департаментів суміщала керівництво у Києві з одночасним управлінням двома філіями – у Польщі та Німеччині. Вона отримувала повні зарплати за весь робочий час, хоча фізично не могла виконувати обов’язки в різних країнах.

Після звільнення з основної посади в Україні вона продовжувала отримувати дві повні зарплати від закордонних філій. Сукупно це призвело до збитків державі на 9,5 млн грн.

Ще майже 9 млн грн були витрачені на безпідставні премії та нагороди екскерівництву, виплати за невідпрацьований час та завищені надбавки колишнім працівникам у закордонних філіях.

Крім того, ревізія виявила, що ДП «Документ» уклало договори про закупівлі на понад 52 млн грн без належних процедур. На керівника підприємства складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення, які направлено до суду. За такі порушення передбачено штрафи від 330 тис. до 1,7 млн грн.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів. Підприємству надіслано вимогу щодо усунення порушень і відшкодування завданих збитків.

Додамо, з початку 2025 року Державна аудиторська служба виявила порушень на 6 мільярдів гривень у досудових розслідуваннях для забезпечення невідворотності покарання винних осіб за фінансові зловживання.

Автор:
Тетяна Гойденко