Турецкая сеть FLO закрывает магазины в Украине

Турецкая компания по продаже обуви FLO сократила свою сеть в Украине в один магазин в Одессе, несмотря на то, что планировала к 2025 году открыть 50 торговых точек по всей стране.

По словам CЕО торгово-развлекательного центра Respublika Park Юлии Счастливой, магазин FLO закрылся в ТРЦ в конце апреля 2025 года.

Операционный директор Budhouse Group Максим Гаврюшин отметил, что также остановлены действия договоров с турецкой компанией в ТРЦ Forum Lviv и Nikolsky в Харькове.

Харьковский магазин FLO был самым большим в Украине – его площадь составляла 1200 кв. м . Еще один магазин FLO закрылся в Киеве в 2023 году.

По информации Украинского совета торговых центров (УРТЦ), по состоянию на октябрь 2025 года в Украине работает только один магазин ТРЦ Fontan Sky в Одессе.

Сайт FLO в Украине не работает.

Выручка ООО "Фло Ритейл Юкрейн" за январь-июнь 2025-го уменьшилась на 39,3% до 53,3 млн грн. У компании снизился убыток на 43% до 43 млн грн.

Что известно о бренде?

Бренд обуви FLO, основанный в 1960 году, является лидером турецкой обувной отрасли.

FLO насчитывает почти 500 магазинов по всей Турции и еще около 100 торговых точек в 25 странах мира.

Вместе с собственными брендами обуви, сеть предлагает много мировых брендов, среди которых: Lumberjack, Dockers, US Polo, Nike, Puma, Nine West, Kinetix, Polaris, Mercedes.

