Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Наличный курс:

USD

42,00

41,90

EUR

48,90

48,68

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Турецкая сеть FLO закрывает магазины в Украине

магазин
Магазин FLO в Харьковском ТЦ Караван. Фото: ucsc.org.ua

Турецкая компания по продаже обуви FLO сократила свою сеть в Украине в один магазин в Одессе, несмотря на то, что планировала к 2025 году открыть 50 торговых точек по всей стране.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает NV Бизнес.

По словам CЕО торгово-развлекательного центра Respublika Park Юлии Счастливой, магазин FLO закрылся в ТРЦ в конце апреля 2025 года.

Операционный директор Budhouse Group Максим Гаврюшин отметил, что также остановлены действия договоров с турецкой компанией в ТРЦ Forum Lviv и Nikolsky в Харькове.

Харьковский магазин FLO был самым большим в Украине – его площадь составляла 1200 кв. м . Еще один магазин FLO закрылся в Киеве в 2023 году.

По информации Украинского совета торговых центров (УРТЦ), по состоянию на октябрь 2025 года в Украине работает только один магазин   ТРЦ Fontan Sky   в Одессе.

Сайт FLO в Украине не работает.

Выручка ООО "Фло Ритейл Юкрейн" за январь-июнь 2025-го уменьшилась на 39,3% до 53,3 млн грн. У компании снизился убыток на 43% до 43 млн грн.

Что известно о бренде?

Бренд обуви FLO, основанный в 1960 году, является лидером турецкой обувной отрасли.

FLO насчитывает почти 500 магазинов по всей Турции и еще около 100 торговых точек в 25 странах мира.

Вместе с собственными брендами обуви, сеть предлагает много мировых брендов, среди которых: Lumberjack, Dockers, US Polo, Nike, Puma, Nine West, Kinetix, Polaris, Mercedes.

Напомним, одна из старейших сетей супермаркетов в Киеве " Континент" официально заявила о своем закрытии.

Автор:
Светлана Манько