Турецька мережа FLO закриває магазини в Україні

Турецька компанія з продажу взуття FLO скоротила свою мережу в Україні до одного магазину в Одесі попри те, що планувала до 2025 року відкрити 50 торгових точок по всій країні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NV Бізнес.

За словами CЕО торгово-розважального центру Respublika Park Юлії Щасливої, магазин FLO закрився у ТРЦ наприкінці квітня 2025 року.

Операційний директор Budhouse Group Максим Гаврюшин зауважив, що також зупинені дії договорів з турецькою компанією у ТРЦ Forum Lviv і Nikolsky у Харкові.

Харківський магазин FLO був найбільшим в Україні — його площа становила 1200 кв. м. Ще один магазин FLO закрився у Києві у 2023 році.

За інформацією Української ради торгових центрів (УРТЦ), станом на жовтень 2025 року в Україні працює лише один магазин у ТРЦ Fontan Sky в Одесі.

Сайт FLO в Україні не працює.

Виторг ТОВ "Фло Рітейл Юкрейн" за січень-червень 2025-го зменшився на 39,3%, до 53,3 млн грн. У компанії знизився збиток на 43%, до 43 млн грн.

Що відомо про бренд?

Бренд взуття FLO, заснований у 1960 році, є лідером турецької взуттєвої галузі.

FLO налічує майже 500 магазинів по всій Туреччині та ще близько 100 торгових точок в 25 країнах світу.

Разом із власними брендами взуття, мережа пропонує багато світових брендів, серед яких: Lumberjack, Dockers, US Polo, Nike, Puma, Nine West, Kinetix, Polaris, Mercedes.

