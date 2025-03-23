- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Тушка, бедро, филе: какие цены на курятину в марте
Курятина выросла в цене в марте. Больше всего подорожало куриное бедро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно стоит на 19,04% дороже, а по сравнению с 2023 годом – на 23,03%.
Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) 21 марта опубликовала итоги ежемесячного мониторинга цен и продуктов, в том числе и на курятину.
Согласно данным мониторинга ассоциации, в марте куриное бедро стоит в среднем 125 грн за килограмм. С начала марта средняя цена выросла на 3 гривны. В зависимости от производителя цена на этот вид мяса в крупнейших супермаркетах колеблется от 114 до 219 гривен за 1 кг.
Стоит отметить, что средняя цена на куриное бедро за год выросла более чем на 19%. В марте 2024 года она составляла 105 грн за килограмм, а в этот же период 2023 года – 101,6 грн (23,03%).
Тушка курицы в марте стоит в среднем 94,1 грн за килограмм. В зависимости от производителя цена 1 кг тушки в крупнейших супермаркетах колеблется от 79,2 грн до 131 грн. Следует отметить, что средняя цена на тушку курицы за год выросла на 11,1 грн (13,37%). В марте 2024 года она обходилась в 83 грн за килограмм. А за месяц тушка подорожала на 8,5 грн (9,92%).
Куриное филе в марте стоит в среднем 185 грн за килограмм. В зависимости от производителя, цена 1 кг филе курицы в крупнейших супермаркетах колеблется от 174 до 275 грн. Средняя цена на филе курицы за год выросла на 27 грн (17,08%). В марте 2024 года этот вид мяса обходился в 158 грн за килограмм. А за месяц тушка в среднем подорожала на 6 гривен (3,35%).
Стоит отметить, что в марте 2023 килограмм филе стоил 140 грн, то есть за два года оно выросло в цене в среднем на 45 грн (32,14%).
По данным аналитиков, подорожание произошло из-за стабильно высокой стоимости кормов — цены на зерновые и масличные культуры продолжают возобновляться.
Напомним , украинский экспорт мяса птицы в декабре 2024 года составил 37,8 тыс. тонн, тогда как за весь 2024 год – 446,6 тыс. тонн. тонн. Это на 6,3% больше чем в 2023 году (419,9 тыс. тонн).