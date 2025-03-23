Тушка, стегно, філе: які ціни на курятину у березні

Курятина зросла в ціні у березні. Найбільше подорожчало куряче стегно. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року воно коштує на 19,04% дорожче, а у порівнянні з 2023 роком — на 23,03%.

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Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) 21 березня опублікувала підсумки щомісячного моніторингу цін та продукти, зокрема й на курятину.

Згідно із даними моніторингу асоціації, у березні куряче стегно коштує в середньому 125 грн за кілограм. Від початку березня середня ціна зросла на 3 гривні. В залежності від виробника ціна на цей вид м’яса у найбільших супермаркетах коливається від 114 до 219 гривень за 1 кг.

Варто зазначити, що середня ціна на куряче стегно за рік зросла на понад 19%. У березні 2024 року вона складала 105 грн за кілограм, а у цей же період 2023 року — 101,6 грн (23,03%).

Тушка курки у березні коштує в середньому 94,1 грн за кілограм. В залежності від виробника, ціна 1 кг тушки у найбільших супермаркетах коливається від 79,2 грн до 131 грн. Варто зазначити, що середня ціна на тушку курки за рік зросла на 11,1 грн (13,37%). У березні 2024 року вона коштувала 83 грн за кілограм. А за місяць тушка подорожчала на 8,5 грн (9,92%).

Куряче філе у березні коштує в середньому 185 грн за кілограм. В залежності від виробника, ціна 1 кг філе курки у найбільших супермаркетах коливається від 174 грн до 275 грн. Середня ціна на філе курки за рік зросла на 27 грн (17,08%). У березні 2024 року цей вид м’яса коштував 158 грн за кілограм. А за місяць тушка в середньому подорожчала на 6 грн (3,35%).

Варто зазначити, що у березні 2023 року кілограм філе коштував 140 грн, тобто за два роки воно зросло у ціні в середньому на 45 грн (32,14%).

За даними аналітиків, подорожчання відбулося через стабільно високу вартість кормів — ціни на зернові та олійні культури продовжують відновлюватися.

Нагадаємо, український експорт м’яса птиці у грудні 2024 року склав 37,8 тис. тонн, тоді як за весь 2024 рік — 446,6 тис. тонн. Це на 6,3% більше, ніж у 2023 році (419,9 тис. тонн).