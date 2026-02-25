У "Дії" появился фильтр для поиска отделений Power Banking

В приложении "Дія" появился специальный фильтр Power Banking, позволяющий быстро находить отделения банков, работающих даже при отключениях электроэнергии. В настоящее время сеть насчитывает более 2 400 отделений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Power Banking в "Дії"

Найти отделение сети Power Banking в приложении "Дія" теперь стало еще проще. В приложении появился отдельный фильтр Power Banking, позволяющий быстро просмотреть карту работающих отделений банков даже при отключениях электроэнергии.

Power Banking – это объединенная сеть банковских отделений, способных предоставлять услуги клиентам даже во время длительного блекаута.

В настоящее время сеть насчитывает 2 408 работающих отделений, оснащенных альтернативными источниками энергии, резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом, что гарантирует стабильное обслуживание клиентов в любых условиях.

Как найти отделение сети Power Banking

Чтобы найти отделение сети Power Banking в приложении "Дія", перейдите в раздел "Сервисы" – "Несокрушимость" и выберите вкладку Power Banking в верхнем меню. На карте останутся только отделения банков, которые принадлежат к сети Power Banking и будут работать даже во время блэкаута.

При необходимости карту можно загрузить на телефон и пользоваться им офлайн.

Теперь каждый пользователь сможет быстро узнать, где находятся отделения банков, готовые предоставлять необходимые услуги даже при длительном отключении света и связи.

Карта отделений сети Power Banking доступна также на информационном ресурсе НБУ.