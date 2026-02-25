Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

У "Дії" появился фильтр для поиска отделений Power Banking

НБУ
НБУ отнимал лицензию еще одного кредитного союза. / НБУ

В приложении "Дія" появился специальный фильтр Power Banking, позволяющий быстро находить отделения банков, работающих даже при отключениях электроэнергии. В настоящее время сеть насчитывает более 2 400 отделений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Power Banking в "Дії"

Найти отделение сети Power Banking в приложении "Дія" теперь стало еще проще. В приложении появился отдельный фильтр Power Banking, позволяющий быстро просмотреть карту работающих отделений банков даже при отключениях электроэнергии.

Power Banking – это объединенная сеть банковских отделений, способных предоставлять услуги клиентам даже во время длительного блекаута.

В настоящее время сеть насчитывает 2 408 работающих отделений, оснащенных альтернативными источниками энергии, резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом, что гарантирует стабильное обслуживание клиентов в любых условиях.

Как найти отделение сети Power Banking

Чтобы найти отделение сети Power Banking в приложении "Дія", перейдите в раздел "Сервисы" – "Несокрушимость" и выберите вкладку Power Banking в верхнем меню. На карте останутся только отделения банков, которые принадлежат к сети Power Banking и будут работать даже во время блэкаута.

При необходимости карту можно загрузить на телефон и пользоваться им офлайн.

Теперь каждый пользователь сможет быстро узнать, где находятся отделения банков, готовые предоставлять необходимые услуги даже при длительном отключении света и связи.

Карта отделений сети Power Banking доступна также на информационном ресурсе НБУ.

Автор:
Ольга Опенько