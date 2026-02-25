В "Дії" з’явився фільтр для пошуку відділень Power Banking

У додатку “Дія” з’явився спеціальний фільтр Power Banking, що дозволяє швидко знаходити відділення банків, які працюють навіть під час відключень електроенергії. Наразі мережа налічує понад 2 400 відділень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужбба НБУ.

Power Banking у "Дії"

Знайти відділення мережі Power Banking у додатку "Дія" тепер стало ще простіше. У додатку з’явився окремий фільтр Power Banking, який дозволяє швидко переглянути мапу працюючих відділень банків навіть під час відключень електроенергії.

Power Banking - це об’єднана мережа банківських відділень, здатних надавати послуги клієнтам навіть під час тривалого блекауту.

Наразі мережа налічує 2 408 працюючих відділень, оснащених альтернативними джерелами енергії, резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом, що гарантує стабільне обслуговування клієнтів за будь-яких умов.

Як знайти відділення мережі Power Banking

Щоб знайти відділення мережі Power Banking у додатку "Дія", перейдіть у розділ "Сервіси" – "Незламність" та оберіть вкладку Power Banking у верхньому меню. На мапі залишаться лише ті відділення банків, які належать до мережі Power Banking і працюватимуть навіть під час блекауту.

За потреби мапу можна завантажити на телефон і користуватися нею офлайн.

Тепер кожен користувач зможе швидко дізнатися, де знаходяться відділення банків, готові надавати необхідні послуги навіть під час тривалих відключень світла та зв’язку.

Мапа відділень мережі Power Banking доступна також на інформаційному ресурсі НБУ.