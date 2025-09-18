Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
У соучредителя сервиса Preply прошли обыски

обыск
Фото: Сергей Лукьянов, Facebook

Соучредитель украинской EdTech-компании Preply Сергей Лукьянов сообщил, что в снимаемой им квартире правоохранители провели обыск.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Лукьянова в Facebook.

По его словам, в съемной им квартире прошел незаконный обыск с участием представителей полиции и без решения суда.

"Арендодавец проник в жилье без моего ведома, сменил замки и привел полицию проводить обыск у меня", - отметил Лукьянов.

Он отметил, что по закону его выселение возможно только по решению суда.

Лукьянов не сообщил больше никаких деталей по обыску. Также нет официальной информации от правоохранительных органов.

О Preply

Preply — украинский образовательный стартап, запустивший онлайн-платформу для изучения языков. Она позволяет соединять преподавателей с учащимися посредством алгоритма машинного обучения.

Платформа работает в 180 странах мира, имеет около 35 000 репетиторов и поддерживает 50 языков.

Компанию учредили Кирилл Бигай, Дмитрий Волошин и Сергей Лукьянов в 2012 году.

Ранее соучредитель украинского EdTech-стартапа Preply Дмитрий Волошин рассказал Delo. u a когда искусственный интеллект сможет заменить онлайн-преподавателей.

Автор:
Светлана Манько