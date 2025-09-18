- Категория
У соучредителя сервиса Preply прошли обыски
Соучредитель украинской EdTech-компании Preply Сергей Лукьянов сообщил, что в снимаемой им квартире правоохранители провели обыск.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Лукьянова в Facebook.
По его словам, в съемной им квартире прошел незаконный обыск с участием представителей полиции и без решения суда.
"Арендодавец проник в жилье без моего ведома, сменил замки и привел полицию проводить обыск у меня", - отметил Лукьянов.
Он отметил, что по закону его выселение возможно только по решению суда.
Лукьянов не сообщил больше никаких деталей по обыску. Также нет официальной информации от правоохранительных органов.
О Preply
Preply — украинский образовательный стартап, запустивший онлайн-платформу для изучения языков. Она позволяет соединять преподавателей с учащимися посредством алгоритма машинного обучения.
Платформа работает в 180 странах мира, имеет около 35 000 репетиторов и поддерживает 50 языков.
Компанию учредили Кирилл Бигай, Дмитрий Волошин и Сергей Лукьянов в 2012 году.
Ранее соучредитель украинского EdTech-стартапа Preply Дмитрий Волошин рассказал Delo. u a когда искусственный интеллект сможет заменить онлайн-преподавателей.