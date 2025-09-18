Запланована подія 2

У співзасновника сервісу Preply пройшли обшуки

обшук
Фото: Сергій Лук'янов, Facebook

Співзасновник української EdTech-компанії Preply Сергій Лук'янов повідомив, що у квартирі, яку він винаймає, правоохоронці провели обшук.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис Лук'янова у Facebook.

За його словами, у орендованій ним квартирі пройшов незаконний обшук за участю представників поліції та без рішення суду.

"Орендодавець проник до житла без мого відома, змінив замки та привів поліцію проводити обшук в мене", - зазначив Лук'янов.

Він зауважив, що за законом його виселення можливе лише за рішенням суду.

Лук'янов не повідомив більше жодних деталей стосовно обшуку. Також наразі немає офіційної інформації від правоохоронних органів.

Про Preply

Preply — український освітній стартап, що запустив онлайн-платформу для вивчення мов. Вона дозволяє з'єднувати викладачів із учнями за допомогою алгоритму машинного навчання.

Платформа працює в 180 країнах світу, має близько 35 000 репетиторів і підтримує 50 мов.

Компанію заснували Кирило Бігай, Дмитро Волошин і Сергій Лук’янов у 2012 році.

Раніше співзасновник українського EdTech‑стартапу Preply Дмитро Волошин розповів Delo.ua, коли штучний інтелект зможе замінити онлайн-викладачів.

Автор:
Світлана Манько