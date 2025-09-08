- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Убивают" страны и плохих политиков: Трамп снова сделал заявление по ветрогенераторам
Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал ветряные электростанции. По его словам, любая страна, зависящая от ветряков, "мертвая".
Как пишет Delo.ua, об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Американский лидер утверждает, что ветряные электростанции приводят к чрезмерно высоким затратам на энергию, что вызывает возмущение населения.
"Удивительное явление - любая страна, которая зависит от ветряков - мертва. Их расходы на энергию зашкаливают, а население возмущено. Ветряные мельницы не только убивают птиц, они "убивают" многих плохих политиков, которые теряют работу из-за них!", - написал Трамп.
Трамп ограничил строительство ветрогенераторов в Америке
Ранее президент США уже приостанавливал издание лицензий на новые оффшорные ветропарки и критиковал ветроэнергетику как дорогостоящий и ненадежный вид энергетики.
Он заявил, что они убивают всех птиц. Во время совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером в Шотландии Трамп раскритиковал "Зеленый переход", который предусматривает постепенный отказ от ископаемого топлива и заявил, что, в частности, ветровая энергия – самая дорогая из всех ее видов.
"Ветер – это катастрофа. Он разрушает красоту ваших полей, ваших равнин, ваших водных путей, а посмотрите туда – там нет ветряков. Но если вы посмотрите в другом направлении, вы увидите ветряные мельницы", – заявил президент США. Он добавил, что ограничил ветряные мельницы в США, поэтому они также убивают всех птиц.
В августе датская энергетическая компания Ørsted приостановила строительство почти готового оффшорного ветропарка в США из-за вмешательства администрации Трампа.
Проект Revolution Wind в штате Род-Айленд, стоимостью около $1,5 млрд, был уже завершен на 80% и должен был заработать в следующем году, снабжая электроэнергией 350 000 домохозяйств в Род-Айленде и Коннектикуте.